Madrid albergará el GP de España de Fórmula 1 de 2026 a 2035

En la mañana de este martes 23 de enero se ha oficilizado la disputa de un gran premio de Fórmula 1 en Madrid que pasará a llamarse Gran Premio de España, nomenclatura que llevaba hasta ahora la carrera de Barcelona.

Además, como se puede observar el vídeo de nuestro compañero Xavi Laso, el Gran Premio en Madrid se disputará de 2026 hasta 2035.

El Gran Premio de Madrid de la Fórmula Uno será un circuito urbano que se ubicará “a menos de diez minutos del Aeropuerto” de Barajas, “prácticamente en la ciudad”, y no habrá inversión de dinero público por parte de la Comunidad ni el Ayuntamiento de Madrid, sino una “promoción pública” a través de Ifema, tal y como ha anunciado el alcalde de la capital madrileña, José Luis Martínez-Almeida durante una entrevista en 'Espejo Público'.



El circuito de 5,47 km, sujeto a la homologación de la FIA y a las especificaciones de diseño finales, contará con 20 curvas, con un tiempo de vuelta de clasificación proyectado de 1 minuto y 32 segundos, tal y como señala la Fórmula 1 en su comunicado.

