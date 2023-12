La 'rareza' de Siro López que sorprende a Juanma Castaño y Paco González: "¡Y también Clemente!"

Siro López fue protagonista de una de las anécdotas divertidas del Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE de este martes, en el que el principal tema de análisis fue lo que sucede en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Una de las preguntas que Juanma Castaño puso encima de la mesa tiene que ver con el PSG: ¿Se clasificará el Paris Saint-Germain para los octavos de final?

La situación del grupo F es la siguiente: a falta de la jornada de este miércoles, lidera el Dortmund, con 10 puntos, seguido por el PSG (7 puntos), el Newcastle (5 puntos) y Milan (5 puntos). Y se enfrentan Dortmund - PSG y Newcastle - Milan.

El equipo que dirige Luis Enrique depende de sí mismo para avanzar a octavos de final como líder del grupo. Las cuentas son las siguientes:

- El PSG será líder si gana al Dortmund, que caería al segundo puesto.

- Si Dortmund y PSG empatan, el PSG será segundo siempre que el Milan venza al Newcastle. El PSG también será segundo si pierde ante el Dortmund y hay empate entre Newcastle y Milan.

- El Newcastle será segundo si gana al Milan y el PSG pierde.

- El Milan solo se clasifica para octavos de final si gana al Newcastle y el Dortmund fuerza la derrota del equipo parisino.

Todo lo que sea no clasificarse para la Liga de Campeones, el PSG quedará tercero y pasará a competir en la Europa League. En ningún caso tiene el riesgo de quedar totalmente eliminado de las competiciones europeas.

El convencimiento de Luis Enrique

En la rueda de prensa previa al partido ante el Dortmund, Luis Enrique mostró un pleno convencimiento de que su equipo ganará este miércoles.

Luis Enrique Martínez, en la rueda de prensa previa al Dortmund - PSG. CORDONPRESS





"Es que no estamos especulando. Hasta ahora hemos marcado en todos los partidos de la Liga de Campeones", declaró.

Ante la pregunta de si se siente presionado de cara a este partido por la posibilidad de quedar eliminados en la fase de grupos de la máxima competición continental, el técnico asturiano contestó en inglés enviando un mensaje al periodista: "¡Be positive, be positive!" ("Sé positivo").

Además, asume la presión como algo natural y ve muy motivada a la plantilla: "Lo más importante es seguir nuestro plan, no ceder a la presión. Si no quieres presión, no deberías fichar por un club grande. Partidos como este son los más fáciles de jugar. Ni siquiera hay que motivar a los jugadores, sólo hay que mantener al grupo en calma. Tienes que controlar esta pasión. Todos sabemos la importancia que tiene para nosotros esta competición, lo que está en juego".

La 'porra' de El Partidazo de COPE: ¿Se clasifica el PSG?

Dentro de que cada uno de los comentaristas del Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE dio su particular pronóstico sobre lo que le va a pasar al archimillonario proyecto del Paris Saint-Germain, Siro López sorprendió con su particular pronóstico.

"Yo es que soy Luis Enriquista", afirmó Siro. "Me gustaba que ganara con la Selección, aunque solo fuera por tocarle las narices a Manolo Lama. Pero el PSG y Al-Khelaifi me caen bastante peor, así que...".

Paco González, con 'mala leche', se llevaba las manos a la cabeza: "De los amores más inexplicables que existen es que Siro sea de Luis Enrique. De Piqué, bien, porque trinca de ahí", bromeó.

Juanma Castaño reaccionaba en la misma línea: "Es verdad, la gente del Madrid dirá que cómo puedes estar enamorado de Luis Enrique, que es un tío que tiene una especial animadversión al Real Madrid".

Javier Clemente, durante su época como seleccionador de España en el Mundial de Estados Unidos de 1994. CORDONPRESS





Su respuesta no pudo ser más asombrosa: "Yo también era de Clemente", dijo para desconcierto de todos. "También de Mourinho", remató. Su explicación: "Como periodista que soy...".