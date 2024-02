Sigue en directo la entrevista de Juanma Castaño a Rafa Nadal, en El Partidazo de COPE

ESCUCHA LA ENTREVISTA DE JUANMA CASTAÑO A RAFA NADAL EN EL PARTIDAZO DE COPE

Rafa Nadal pasa por los micrófonos de El Partidazo de COPE para hablar de cómo va de su recuperación tras dos meses de lesión y con la última noticia surgida este miércoles, cuando ha confirmado que no jugará el torneo de Doha debido a sus problemas en la cadera. Además, Juanma Castaño hablará con él de la idea de su retirada y su polémico acuerdo con Arabia Saudí.

Ángel García informó en el programa que simplemente es un retraso, no un parón, y que su idea principal es volver para el torneo de Indian Wells, que dará comienzo el próximo 6 de marzo.

Buenas noches Rafa, ¿cómo estás?: Bien... un día un poco m´ñas copmlcuado porque nme apetecía jugar en Doha, pero las sensaciones no son las óptimas. No es ningún drama pero es un golpe porque necesito competir para sentirse tenista. Tendrá que espetrar un poquito

¿Quién toma decisión de no jugar?: La tengo que tomar yo porque el juagdor debe equivocaqrse o acertarse. En un deporte individual, uno tiene que tomar las decisiones porque no se puede echar la culpa a otros. Escucho las opiniones de mi gente cercana y yo tomo mis decisiones. Las sensaciones no son buenas, no puedo asumir un riesgo. He entrenado a una intensidad alta pero no he hecho ningún set y llego muy justo. Para Brisbane estaba preparado pero ahora no y el riesgo es inasumible.

Quieres ir a Indian Wells: Sí, primero el partido con Alcaraz y luego a Indian. Pienso que será el plan, confío.