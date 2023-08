Lo que desvela la oferta de renovación del PSG a Kylian Mbappé para el Real Madrid: "Sangre fría"

Kylian Mbappé sigue entrenándose con los descartados por el Paris Saint-Germain y eso no parece que vaya a cambiar hasta que acabe el mercado. Lo último en su culebrón es que el PSG le habría ofrecido una nueva oferta de renovación que incluía una cláusula de rescisión de 200 millones de euros para el verano de 2024, aunque en Francia no existen, por lo que habría que ver qué validez tendría ese compromiso. En cualquier caso, el delantero ha continuado firme con su decisión de no renovar y ha rechazado la propuesta. Pero hay algo que desvela esta proposición que destaca José Luis Corrochano en 'El Partidazo de COPE'.

Mientras tanto, las informaciones siguen siendo claras sobre su futuro si se queda en París. Si la estrella del PSG no abandona el Parque de los Príncipes este verano, estará toda la temporada en la grada y no jugará ni un sólo minuto con la elástica del club parisino. Por lo tanto, veremos si las presiones surten efecto en Kylian Mbappé, ya que los tertulianos del 'Tiempo de Opinión' están sorprendidos con su frialdad. Con la Eurocopa del próximo verano en el horizonte, sumada a los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en la capital de Francia, es una muy mala temporada para que esto suceda.

En Madrid ya se están ofreciendo incluso a ir a por él. Jorge Valdano tiene claro que Kylian Mbappé debería fichar por el Real Madrid y, "si la gente sigue enfadada con él, que no se preocupe": "Yo lo voy a buscar al aeropuerto". Lo que también se ha rumoreado este miércoles es que el área de comunicación del club blanco está preparando vídeos y piezas para la presentación del fichaje galáctico. Sin embargo, aunque esto despierte la ilusión del madridismo, lo cierto es que el año pasado ocurrió lo mismo. El final ya lo conocemos.

El mensaje del PSG con la oferta de renovación

La última foto de Kylian Mbappé con los descartes del PSG está causando tendencia en las redes sociales. Feliz y sonriente, ha aparecido junto a otros jugadores del club parisino que no viajaron a la gira asiática. El delantero está tranquilo. Tiene la sartén por el mango. Si no se mueve, va a cobrar varias variables por compromiso. Si el PSG se muestra dispuesto a venderle al Real Madrid, va a pedir una prima de fichaje. Si termina contrato, la prima la va a cobrar sí o sí, fiche por quien fiche. Pero el mensaje que ha llegado este miércoles tiene que ver con esa renovación en la que se fijaron en 'El Partidazo de COPE'.

El club parisino ha tratado en las últimas 48 horas de reunirse y preparar un acercamiento con el delantero, pero Kylian Mbappé se ha mostrado terco y sigue en sus trece. Nadie puede hacerle cambiar de opinión y no renovará su contrato con el PSG. Con esto, parece que la única posibilidad es que llegue al Real Madrid antes del 31 de agosto. Esto solo podría pasar con un acuerdo entre los clubes y el equipo parisino tendría que ingresar un traspaso. La cantidad de dinero que estén dispuestos a dar los merengues lo hará más fácil o más difícil. Entramos en un momento fundamental para que se resuelva el culebrón.

