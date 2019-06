¿Puede el Barcelona pagar 120 millones por Griezmann?

Las declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid este miércoles en las que muestra su convencimiento, desde hace meses, de que Griezmann ficharía este verano por el Barcelona, no han pasado desapercibidas en la ciudad condal, donde parece asumirse que el club azulgrana será su destino.

Su precio baja a los 120 millones de euros a partir del 1 de julio, fecha en la que se espera que el futbolista francés revele su club de destino. "Si Gil lo sabe será porque se lo ha dicho Griezmann. También me ha dicho gente del Atlético de Madrid de máxima confianza que el jugador ya ha ido enseñando un acuerdo de cinco años", reveló Josep María Minguella en El Partidazo de COPE.

En ese sentido, Minguella cree que "si Gil Marín dice esto, puede ser que tenga algún documento y eso complicaría las cosas al equipo que lo fiche. En este caso, al Barça".

La forma de anunciar su futuro la pasada temporada, en forma de documental, no terminó de agradar ni al aficionado del Atlético de Madrid ni al del Barcelona. Lo recuerda Freixa: "Al socio del Barça no nos entona bien el capítulo del año pasado, y tal como lo está haciendo este año, no transmite seriedad, como le gusta a la gente. Si acaba viniendo finalmente, esto quedará como un eiposidio que no inmfluirá a su rendimiento. Coincido con Minguella con que no ha respetado, pero la gente lo que le va a pedir es rendimiento”.

Si definitivamente el Barça desembolsa los 120 millones de euros por el delantero francés, para Minguella se plantea un dilema en lo deportivo: "Messi ocupa la posición por la que actúa Griezmann... ¿Qué te apuestas pide salir en dos años?".