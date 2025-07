Las pruebas de Tomás Guasch que dejan en jaque al arbitraje español: "Están ahí: cero sobre cero"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto Balirac, ha dado a conocer el organigrama con el que arrancará la nueva temporada, en consonancia con las líneas de trabajo definidas semanas atrás durante su presentación oficial. En la reunión, presidida por Rafael Louzán, participaron representantes de los clubes de toda España.

los nuevos representantes del cta

Uno de los nombres destacados en la nueva estructura es David Fernández Borbalán, quien asume el cargo de responsable técnico. Borbalán tuvo una destacada carrera como árbitro durante 14 temporadas en Primera División, ocho de ellas también como internacional. Además, ha trabajado en la formación de nuevas generaciones de árbitros a nivel europeo y recientemente estuvo al frente del Comité de Árbitros en Bulgaria.

Por su parte, Eduardo Prieto Iglesias será el encargado de orientar y supervisar el papel del videoarbitraje (VAR) en España, herramienta que ha sido fundamental desde su incorporación al fútbol en 2018. Prieto Iglesias conoce el VAR desde las dos perspectivas: cuatro años como árbitro de campo y otros dos como árbitro específico de VAR.

la opinión del PARTIDAZO

Durante el programa El Partidazo de COPE, varios tertulianos debatieron sobre la situación del arbitraje español. Melchor Ruiz opinó que hasta que no se elimine hasta la última gota de influencia del caso Negreira, el Real Madrid no estará satisfecho. Por otro lado, Joseba Larrañaga afirmó que aunque se renovará por completo la estructura arbitral y no quedará rastro alguno del caso Negreira, si en el siguiente derbi hay una decisión controvertida, uno de los dos equipos volvería a criticar a los árbitros.

También intervino el periodista Tomás Guasch, quien criticó la imagen internacional del arbitraje español, señalando que el caso Negreira ha dañado gravemente su credibilidad. A modo de ejemplo, mencionó que "En el pasado Mundial de Clubes no hubo ni un solo árbitro español, lo cual refleja la nula credibilidad del arbitraje español en el ámbito internacional". Guasch añadió con tono irónico: "Si no hay que meterle el rastrillo hasta el fondo, será que estamos equivocados. Las pruebas están ahí: cero sobre cero. Hasta un marciano ha pitado antes que un español".