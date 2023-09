El problema al que se va a enfrentar Sergio Ramos en su regreso al Sevilla: "Ya no tiene"

Es uno de los fichajes de los que más se hablarán en las próximas semanas en LaLiga. Sergio Ramos es oficialmente nuevo jugador del Sevilla. Este lunes fue un día muy especial para el camero. Es una operación rocambolesca y un desafío en el que se juega mucho el club y el central. Tras sus primeras palabras en las que pidió a los aficionados sevillistas que pudieron sentirse ofendidos por su comportamiento pasado, espera que todos remen en un mismo sentido. Pero en 'El Partidazo de COPE', mientras los tertulianos analizaban su fichaje, su carácter en el campo y si puede volver a la Selección.

Audio





"Los mejores años de Sergio Ramos han pasado y no encaja en el modelo de regeneración del Sevilla, que busca futbolistas jóvenes para sacarle una rentabilidad económica", explicaba Víctor Orta, el director deportivo del club hispalense, en la primera semana de agosto. José Castro, el presidente, ratificaba estas palabras en Atenas, antes de la final de la Supercopa de Europa contra el Manchester City, y daba por imposible el retorno del de Camas. "¿Sergio Ramos quiere venir al Sevilla? Y yo quiero un avión". En ese mismo medio de transporte llegó a la ciudad hispalense.

Sergio es sevillano y fue este el club que le vio crecer. De ahí que se haya mostrado entusiasmado en su primer día en el equipo. No será hasta el miércoles 6 de septiembre cuando Ramos sea presentado. Está previsto que este sea el día en el que haga su aparición estelar en el estadio del club al que ha vuelto. De hecho, lo que más destacó de sus palabras tras el anuncio fue por quién ha hecho este movimiento: "Él se fue llorando de aquí, hemos sido sevillistas de cuna y el último recuerdo que tengo de aquí fue muy duro porque salió escuchando cómo pitaban a su nieto. Creo que no lo merecemos".

El problema de Ramos

Lo que tiene Ramos es mucho valor y motivación para aceptar un desafío complejo, llegar para echarse el equipo a sus espaldas, sin pretemporada, con una inactividad prolongada y la mirada crítica de los que no le quieren. En la carrera del central español, además, también ha tenido una particular relación con los árbitros. Ha sido una constante irse a los vestuarios antes de que finalice el partido. Suma 29 en su carrera. Pese a la elevada cifra, no es el jugador con más expulsiones en la historia. David Sánchez recalcaba esta circunstancia en 'El Partidazo de COPE'.

Audio





Sergio Ramos vuelve al Sevilla FC 18 años después. Lo hace después de pasar por Real Madrid y París, de engrandecer su leyenda con la camiseta de España y de ser vilipendiado por una afición que se ha hartado a silbar a su nuevo '4'. Ahora, regresa con 37 años tras acabar contrato con el PSG y tras haber rechazado multimillonarias ofertas de Turquía o Arabia. En un verano en el que el dinero de este último país ha arrasado con todo, su fichaje añade caché al club hispalense y a la competición. Pero por el camino se han dejado algunas incógnitas que se deberán resolver en las próximas semanas.

