El problema con el contrato de Sampaoli que ahora le costará muy caro al Sevilla: "Es una locura"

La batalla por evitar el descenso en La Liga empieza a calentarse. A la vuelta del parón de selecciones, la temporada se adentrará en un mes de abril que empieza a crear grandes urgencias en los clubes que se ven en la parte baja de la clasificación. Y si hay una entidad que se está viendo en grandes apuros en la presente campaña de la máxima división del fútbol español, ese es el Sevilla. Los hispalenses, a pesar de que siguen vivos en su competición europea fetiche, la Europa League, no levantan cabeza en la competición nacional y fueron protagonistas en 'El Partidazo de COPE'.

¿Qué pasa con el contrato de Sampaoli?

Este martes se ha hecho oficial la noticia que ya adelantó 'El Partidazo de COPE' en la noche de este lunes. Sampaoli ha tenido que abandonar el Sevilla, siendo así el segundo técnico destituido en lo que va de temporada. Ahora el problema que afronta el equipo sevillano es el alto coste de un contrato que se firmó con un clima de desunión en el equipo. Puedes escuchar más datos sobre este contrato y cuánto le va a costar en términos monetarios al Sevilla en el audio que encabeza esta noticia.

Ahora, el Sevilla es decimocuarto con solo 28 puntos y una única victoria en los últimos cinco encuentros. Todo está tan apretado que se encuentran solo dos puntos por encima de los puestos que marcan el descenso que ocupan el Valencia y el Almería con 26 puntos cada uno. Pero es que los del barrio de Nervión están un punto por encima del Espanyol y empatados a puntos con Valladolid y Cádiz. La otra plaza es de un Elche con 13 puntos que parece condenado a bajar de categoría sí o sí. Ha echado a Pablo Machín y está a la espera de un nuevo entrenador.

Pues bien, desde la dirección del Sevilla han tomado medidas a esta situación y tal y como informó José Manuel Oliva en 'El Partidazo de COPE, Jorge Sampaoli abandona el banquillo hispalense. Como se cuenta en el audio que acompaña a esta noticia y según la información del periodista de la ciudad del Guadalquivir, el coste total de echar al argentino asciende a unos 11 millones de euros. Un dinero que el club habría intentado rebajar. Su sustituto será José Luis Mendilibar. Esta situación fue motivo de discusión en el programa de este lunes.

"Previsible"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? Jorge Sampaoli deja de ser el técnico del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 21, 2023





Víctor Fernández fue muy claro con lo que está pasando la entidad que juega sus partidos en el Ramón Sánchez Pizjuán: "Todo es un desastre. El Sevilla está metido en una cascada caótica, un desastre insostenible y yo no sé hasta dónde va a llegar esto. Lo primero es que se han visto obligados al cambio y a fichar a Mendilibar para salvar la temporada. Llevo desde octubre diciendo que el Sevilla se va a Segunda División. Tienen que salvar la temporada y Dios dirá. La situación se le ha ido de las manos a 'Monchi' y Pepe Castro. La metedura de pata con Sampaoli es lo que ha rematado la historia".

Para José Manuel Oliva, "el gran problema de todo es que cuando se hacen las cosas desde el no convencimiento, te pasa factura". Para el periodista, "era hasta ciertamente previsible la temporada del Sevilla": "Primero te quedas con un entrenador que no convence a nadie, que todo el mundo da por hecho que el ciclo se ha acabado, que es Lopetegui. Pero es que fichas a un segundo entrenador, que es Sampaoli, que es la apuesta del presidente y del vicepresidente, Castro y Del Nido Jr., pero no la de 'Monchi', la del director deportivo. ¿Cómo se puede hacer una contratación así, sin consenso? Al final esto deriva en la desunión que existe en la cúpula directiva", finaliza.