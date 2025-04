El presidente del San Lorenzo, recuerda al Papa Francisco, en El Partidazo de COPE: "Queremos que el nuevo estadio lleve su nombre"

Este lunes, el Papa Francisco falleció a los 88 años de edad, en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano. El Pontífice falleció un día después de su última aparición en público, coincidiendo con el Domingo de Resurrección, por un ictus cerebral, que provocó un colapso cardiovascular irreversible, según informó el certificado de defunción del profesor Andrea Arcangeli, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Por muchos es sabido el amor que le tenía el Papa al deporte y, por eso, Juanma Castaño entrevistó en 'El Partidazo de COPE' a Marcelo Moretti, presidente del San Lorenzo, equipo del que era fanático.

Vatican Media El Papa Francisco recibe una camiseta de San Lorenzo tras ganar la Libertadores

Moretti pudo estar con el Santo Padre en “dos oportunidades. En forma presencial, estuve en el 2016 en Roma, en el Vaticano, en el encuentro de San Lorenzo contra la Roma. Yo era dirigente, no era presidente. Fui electo presidente en diciembre de 2023. Cuando fui electo presidente, el Papa me invitó el año pasado a su residencia en Santa Marta y estuve con él en una reunión privada en septiembre del año pasado”.

el nombre del nuevo estadio

En una de esas veces que coincidieron “fuimos a pedirle permiso para que el nuevo estadio que vamos a construir en Boedo, si Dios quiere, este año, lleve su nombre, el nombre de Papa Francisco, cosa que aceptó muy emocionadamente, así que nos puso muy contentos. Y bueno, la última carta que tuve, antes y después me escribía cartas electrónicas que nos mandábamos vía presidencia, vía Vaticano, y la última fue el 2 de abril, que me responde a mi carta cuando me enteré de su estado de salud, que le brindé muchas fuerzas, que estaba rezando por él. Yo soy un hombre muy católico y, bueno, me respondió el 2 de abril que merecía, que estaba bien, mejorando”.

Además, confirmó lo futbolero que era el Papa: “Hubo un equipo que a él lo marcó mucho, que es el del 46, del 1946, que después hizo una tira ahí muy recordada en España y en Portugal, en el año 47. Recordemos que en ese momento no había Copa del Mundo porque había terminado la Segunda Guerra Mundial y que un equipo sudamericano o argentino vaya a jugar al viejo mundo era importante. San Lorenzo dejó una marca muy grande ahí en Europa y el Papa se hizo hincha de ese equipo, que jugaban Farro, Pontón y Martino, porque era un equipo muy importante, fue campeón acá en Argentina. Y él nos contaba cómo iba a la cancha, caminando con los padres, después de comer pastas al mediodía, porque en ese momento se jugaba La liga siempre los domingos a la tarde, y él venía a la cancha, nos contaba caminando sobre Avenida La Plata, iba a la tribuna que estaba más cerca de Rivadavia".

la anécdota de correa con el papa

Por otro lado, contó una anécdota muy curiosa porque “Angel Correa, que hoy es jugador de Atlético Madrid, fue confirmado por Bergoglio antes de ser papa. Hay videos de eso y Ángel Correa hablando también del tema, así que bueno, él era una persona muy vinculada al club, se hizo socio en el 2008, era socio del club de San Lorenzo”

“La idea nuestra es en breve dar un anuncio muy importante porque hay que empezar a construirlo, ya tenemos los terrenos, los hemos comprado, forman parte del patrimonio del club de San Lorenzo, están escriturados a nombre del club. Hemos hecho la demolición porque había un hipermercado y quedó ya el lote totalmente pelado obviamente para que se construya el estadio”, continuó diciendo.