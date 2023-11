La pregunta irónica de Cañizares al portero del Tardienta por el fútbol del Getafe: "Hoy no"

La Copa del Rey ha levantado el telón con la primera eliminatoria del torneo del KO. Y los partidos de este miércoles han dejado dos goleadas históricas. Getafe y Betis han marcado una docena de goles a Tardienta y Hernán Cortés para avanzar a la segunda ronda.

Los de José Bordalás no dieron ninguna opción al Tardienta y goleó 0-12. El Getafe no tuvo ningún problema para superar a un rival de la regional aragonesa, que no puso resistencia, evidenciando la diferencia de categorías deportivas entre ambos equipos. Por su parte, los de Pellegrini arruinaron la fiesta al Hernán Cortés (1-12).

El Getafe consigue la mayor goleada del torneo

El Getafe salió a por todas contra el Tardienta. El equipo azulón encadena seis partidos sin conocer la victoria en LaLiga y saltó al terreno de juego a arrasar al rival. Encarriló pronto el partido con un gol de John Patrick en el minuto 5, pero Lozano pudo abrir con anterioridad el marcador con un disparo que se estrelló en el poste del equipo de la ciudad de Huesca.

A los quince minutos los madrileños ganaban 0-2 y bajaron el ritmo. El Tardienta, sobrepasado, no cruzó el medio del campo y todo el peso del ataque lo llevaron los de José Bordalás que llegaban con mucha facilidad al áreal del rival. Aleñá pudo poner el tercero en el marcador a la media hora de partido, pero su disparo se marchó muy alto sobre la portería de Diego Pardo. El portero del Tardienta, además, pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE para atender a Juanma Castaño.

Goleada histórica del Getafe 0-12 para superar al Tardienta en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.EFE

Conforme pasaron los minutos fueron cayendo los goles en la portería del Tardienta que se vio incapaz de poder salir de su área, ya que tuvo que achicar agua por todas las partes, y su portero Pardo tener que intervenir en bastantes ocasiones, para parar la sangría de goles que encajaban con cinco tantos en la primera parte del partido.



Tras el descanso el Getafe jugó a medio gas ante el voluntarioso equipo del Tardienta que no pudo atajar el poderío ofensivo del rival y siguió encajando goles; por lo que entre la diferencia en el marcador y los cambios de jugadores no tuvo ningún interés el partido, aunque los aficionados del Tardienta siguieron animando hasta el final como todo el partido.

La mayor goleada verdiblanca de la historia

El Real Betis, que este miércoles ha eliminado de la Copa del Rey al Hernán Cortés extremeño al ganarle por 1-12 en el Francisco de la Hera de Almendralejo, ha logrado con esta goleada el marcador más abultado de su historia, superando un récord que llevaba más de ochenta años vigente.

Hasta hoy, la mayor goleada del Betis en un encuentro oficial se había producido en diciembre de 1940, en Segunda división, cuando el Betis superó por 9-1 al Badalona con cinco tantos de Paquirri y sendos dobletes de Saro y Coll frente al solitario tanto del catalán Alarcón.

Aitor Ruibal celebra uno de los 12 tantos del Betis en el encuentro contra el Hernán Cortés.EFE

El equipo adiestrado por el chileno Manuel Pellegrini también ha superado frente al Hernán Cortés la media docena de goles como visitante que tenía el Betis como plusmarca desde 2002, cuando venció por 3-6 en Palamós el dieciseisavo de final de Copa resuelto en la prórroga con goles de Joaquín, Assunçao y Varela después de que se llegase al minuto 90 con empate a tres.



Los trece tantos marcados hoy en el Francisco de la Hera suponen también un récord en la historia del Betis, ya supera los once goles registrados en tres ocasiones: la victoria por 8-3 sobre el Elche en la edición 1941/42 de la Segunda división; la derrota por el mismo tanteo sufrida la temporada siguiente en el campo del Valencia, ya en Primera; y el 10-1 que le endosó el Atlético de Madrid en 1932.

Los porteros de Hernán Cortés y Tardienta, protagonistas negativos de las goleadas de Betis y Getafe, pasaron por El Partidazo de COPE. Ángel Luengo 'Canito' y Diego Pardo revivieron los partidos que vivieron "ilusionados" y se mostraron "felices" pese a la dura eliminación.

"Se podían haber quedado debajo de los palos, como todos los días", confesó entre risas Diego Pardo a Juanma Castaño sobre el Getafe. Por su parte, 'Canito' restó importancia a la derrota: "Lo de los goles es lo de menos, es un partido para disfrutar todos".

Escucha la pregunta irónica de Cañizares al portero del Tardienta por el fútbol del Getafe en este audio:

