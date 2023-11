La felicidad de Canito y Diego Pardo, los porteros goleados en la Copa que madrugan para trabajar

En la intensa primera ronda de Copa del Rey, y a expensas de lo que suceda en los partidos programados para este jueves, la jornada nos deja dos protagonistas: el Hernán Cortés y el Tardienta, dos equipos de categoría regional que cayeron goleados por 1-12 y 0-12 respectivamente frente al Betis y al Getafe.

Juanma Castaño, con el apoyo de Santi Cañizares, quiso charlar con los porteros de ambos equipos que, lejos de mostrarse abatidos por el número de goles encajados, hablaron de la felicidad por haber vivido la experiencia de participar en un partido oficial de Copa y haberse enfrentado a equipos de Primera División con experiencia en Europa.

Canito: "Ha sido la goleada más bonita de nuestra historia"

Ángel Luengo 'Canito' fue el portero titular del Hernán Cortés frente al Betis, uno de los equipos de la Primera División regional extremeña. Canito disputó 57 minutos, en los que encajó 10 de los 12 goles que marcó el equipo verdiblanco. Cuando fue sustituido por Galeano, se llevó una ovación cerrada de los 11.000 espectadores que se citaron en el estadio Francisco de la Hera, de Almendralejo (Badajoz), donde tuvo que disputarse el encuentro.

Ángel Luengo 'Canito', portero del Hernán Cortés, durante el partido de Copa frente al Betis. EFE





"Sigo sin creérmelo, estoy contento. La verdad es que he disfrutado bastante, me llevo la experiencia y del ambiente", contó Canito en El Partidazo de COPE, al que incluso le llegaron a cantar "¡Canito, selección!": "Sé que la afición del Betis no lo ha hecho a malas, he disfrutado con ellos y hasta que me han regalado alguna cosa", comentó.

Canito se levanta "a las cuatro y media de la mañana" para ir a Guareña (Badajoz) a trabajar, "pero esta semana la pedí de vacaciones. ¡Ya me acordaré en las Navidades de esta semana!", bromeaba.

"Ha sido la goleada más bonita de nuestra historia. Son cinco categorías de diferencia y ya está", reflexionó.

Por el Betis marcaron Rodri (3', 20' y 36'), William José (5', 32' y 39'), Luiz Henrique (9'), Ez Abde (15' y 49'), 0-8 William José (min. 39), Marc Roca (86') y 1-12 Diao (90'). El histórico gol del Hernán Cortés lo marcó Enrique en el minuto 55.

Diego Pardo: "El Getafe ya se había podido quedar bajo los palos"

Diego Pardo es portero del Tardienta, un equipo de Huesca que juega en categoría regional. El partido, de hecho, se celebró en el estadio habitual de la SD Huesca, El Alcoraz, en el que el Getafe se 'cebó' con una docena de goles.

Diego Pardo, portero del Tardienta, en el partido de primera ronda de Copa del Rey frente al Getafe. EFE

"Estoy tranquilo. Ya les he dicho a mis amigos que la red de pescar hoy se me ha llenado", bromeó con Juanma Castaño.

Santi Cañizares quiso ironizar sobre las quejas habituales de los rivales del Getafe sobre las pérdidas de tiempo del equipo de José Bordalás, a lo que Diego, también con humor, respondió: "Ya se podían haber quedado bajo los palos, como todos los días".

Diego también se levanta a las 4 de la mañana para trabajar de administrativo en una empresa de paquetería: "Lo compagino bien con los entrenamientos, tengo tiempo para una siesta".

ESCUCHA LA ENTREVISTA DE JUANMA CASTAÑO A CANITO Y DIEGO PARDO, DOS DE LOS PROTAGONISTAS DE LA PRIMERA RONDA EN LA COPA DEL REY

Los goles del Getafe los anotaron Jon Patrick (8'), Greenwood (15' y 54'), Lozano (31'), Martín (33'), Óscar Rodríguez (35' y 56'); ; 0-8, m. 64, Duarte (68'), Latasa, (71'); Borja Mayoral (78' y 85').