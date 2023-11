Goleadas históricas de Getafe y Betis; Terrassa, Atlético Astorga y Zamora dan la campanada

ATLÉTICO DE LUGONES, 0 - RAYO VALLECANO, 6

El Rayo Vallecano hizo valer las cinco categorías que le separan del Atlético Lugones y venció con comodidad en Santa Bárbara (0-6), con Falcao y Bebe marcando un doblete cada uno. Camello y Ratiu completaron el fácil triunfo madrileño.





SAN ROQUE DE LEPE, 1 - GIRONA, 2

Una jugada maradoniana de Savio en el minuto 98, cuando el partido se marchaba a la prórroga, sacó de un apuro al colíder en su visita a Lepe. El mal estado de césped puso contra las cuerdas a un Girona que se encontró con un muro y que vio como Mizzian tardaba solo 3 minutos en igualar el gol inicial de Valery Fernández.





CF BADALONA FUTUR, 0 - CÁDIZ, 0 (2-4 en los penaltis).

El Cádiz lo pasó muy mal en Badalona y tuvo que recurrir a los penaltis para doblegar a un valiente Badalona que resistió con diez la segunda parte de la prórroga por la roja a Segura. David Gil detuvo el lanzamiento de Ozerinjauregui y Thior lanzó el suyo por encima del larguero.





CD AZUAGA, 0 - FC CARTAGENA, 0 (2-3 en los penaltis)

Sufrida victoria del Cartagena en los penaltis tras estar contra las cuerdas ante un Azuaga que llegó a ponerse por 2-0 delante en las penas máximas, pero que pecó de inexperiencia y acabó marrando sus tres últimos lanzamientos.





PEÑA DEPORTIVA, 1 - VALLADOLID, 5

Fácil victoria del Valladolid con Víctor Meseguer liderando la manita con un hat-trick. De la Hoz y el joven Alberto Quintana completaron una goleada que maquilló al final Tovar para los baleares.





CDA NAVALCARNERO, 0 - ALCORCÓN, 1

El conjunto alfarero se llevó el derbi madrileño con un tanto de Javi Lara a los 21 minutos de partido. Después el Alcorcón se dedicó a contemporizar pensando en el campeonato doméstico.





AD LLERENENSE, 0 - LEGANÉS, 2

El líder de Segunda no pasó apuros en Don Benito, donde el conjunto de Llerena se fue a jugar al no poder hacerlo en su estadio, y con dos tantos a balón parado de Nyom y Gonzalo Aguilar tras sendas asistencias de Djouahra resolvió el partido.





SD COMPOSTELA, 0 - TENERIFE, 1

Ángel Rodríguez resolvió el pase a segunda ronda del Tenerife en un partido en el que el Compostela plantó cara, pero no pudo batir a Tomeu Nadal.





NÁXARA, 1 - ED MELILLA, 2

José González con un tanto en el primer minuto encarriló el pase del Melilla. Dani García en la segunda mitad dio tranquilidad a su equipo, que no paso apuros pese al tanto en el descuento de Lora So para los locales.





BARBASTRO, 1 - PONFERRADINA, 0

La única victoria local de la mañana llegó en Huesca. El Barbastro tumbó a la Ponferradina con un tanto al filo del descanso de De Mesa.





UCAM MURCIA, 0 - LINARES DEPORTIVO, 0 (6-7 en los penaltis)

El Linares avanza ronda tras superar al conjunto murciano en una larguísima tanda de penaltis con hasta 16 lanzamientos y que se resolvió con el fallo de Sevilla tras haber marcado antes Rentero para los jienenses.





CD QUINTANAR DE LA ORDEN, 0 - SEVILLA, 3

Los andaluces disfrutaron de su primera victoria de la era Diego Alonso, gracias a los goles en la primera parte de los arietes Youssef En-Nesyri y Rafa Mir. Ese 0-2 generó tranquilidad en los hispalenses y neutralizó el ímpetu inicial del Quintanar, de Preferente de Castilla-La Mancha, que gozó de alguna opción de acercarse en el marcador, aunque sin éxito y viendo como Pedrosa firmaba el 0-3 en el descuento





TURÉGANO, 0 - CELTA, 4

El encuentro entre los gallegos y el Turégano vivió un guion parecido al del Sevilla, también poniñendose 0-2 en la primera mitad con un doblete de Bamba. En este caso, la fiesta goleadora de los visitantes fue más efusiva, convirtiendo otros dos tantos en el segundo tiempo de Carles Pérez para finiquitar un plácido encuentro con el definitivo 0-4.





ATL.ASTORGA, 1 - FC ANDORRA, 0

El conjunto leonés dio la sorpresa y eliminó al Andorra, que se convierte en el primer equipo de Segunda en caerse de la Copa del Rey. Andrés Calvo fue el héroe del Astorga con su gol.





CD VALLÉS DE EGÜEZ, 1 - TERUEL, 0

El conjunto navarro consiguió la clasificación para la siguiente ronda en la prórroga gracias al gol de penalti de Miguel Díaz en el minuto 111.





ATLÉTICO ANTONIANO, 0 - CD LUGO, 1

Un tanto de Antonetti en el minuto 80 de partido sirvió al Lugo para sacar adelante un complicado partido en tierras extremeñas y conseguir el pase a la siguiente ronda.





REAL JAÉN, 2 - ELDENSE, 3

Ortuño da la clasificación al Eldense desde el punto de penalti en el minuto 92. El Real Jaén fue por delante en el marcador durante gran parte del partido y llevó al límite al equipo alicantino, que finalmente hizo valer su favoritismo.





REAL AVILÉS INDUSTRIAL, 0 - ARENTEIRO, 1

El equipo gallego supera la eliminatoria gracias al solitario gol de Markitos a la media hora de partido. En un partido en el que Juan Delgado desaprovechó un penalti para ampliar diferencias en el marcador para el Arenteiro.









CD COVADONGA, 1 - RC DEPORTIVO, 3

El Deportivo sufre en Asturias contra el Covadonga, pero avanza de ronda tras imponerse en la prórroga. Pablo Vázquez empató en el minuto 89 y en el tiempo extra marcaron Lucas Pérez y Mella.





CD URSARIA, 1 - CAYÓN, 2

David Sanz y Héctor dieron la victoria y el pase a la siguiente al Cayón contra un Ursaria que plantó cara al equipo cántabro.





GUIJUELO, 0 - REAL SPORTING, 3

El Sporting supera sin problemas la primera ronda de la Copa del Rey gracias a los tantos de Asiel Cerro, en propia puerta, Hassan y Marcos Fernández.





ZAMORA, 2 - RACING, 2 (4-3 en los penaltis)

El Zamora soprende al Racing de Santander en la tanda de penaltis. Carlos Ramos puso el 2-2 en el último minuto de la prórroga y llevó el partido a la lotería de los penaltis.





CD MANCHEGO CIUDAD REAL, 1 - ANTEQUERA CD, 3

El Antequera supera sin problemas al Manchego de Ciudad Real. Chema Núñez y un doblete de Alejandro Marín dieron el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey al conjunto malagueño.





ARANDINA, 1 - REAL MURCIA, 0

El Arandina sorprende al Murcia y avanza de ronda gracias al solitario gol de Ayub, que batió a Iker Piedra tras el centro de Otu Joseph antes del decanso.





TERRASA FC, 1 - ALBACETE, 0

El Terrassa da la campanada contra el Albacete gracias al solitario gol de Jordi Cano en los primeros minutos de la segunda parte.





UTEBO, 1 - MIRANDÉS, 2

El Mirándes sufre contra el Utebo, pero consigue la clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey gracias a un gol en la prórroga de Durdov.





CE EUROPA, 0 - ELCHE, 2

Mourad y Rodrigo Mendoza llevan al Elche a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. El equipo ilicitano superó a un combativo CE Europa, que puso en apuros a Edgar Badía.





BARAKALDO, 0 - MÁLAGA, 0 (2-4 en los penaltis)

El Málaga avanza de ronda tras eliminar con sufrimiento al Barakaldo en la tanda de penaltis





TUDELANO, 1 - RECREATIVO, 0

Iván Martínez lleva al Tudelano a la segunda ronda de la Copa del Rey tras marcar el gol de la victoria en la primera parte de la prórroga ante el Recreativo de Huelva.





SD GERNIKA, 0 - UNIONISTAS CF, 2

Unionistas cumple ante el Gernika y avanza a la segunda ronda de la Copa del Rey.





YECLANO DEPORTIVO, 2 - AT. SANLUQUEÑO, 0

Serpeta, con un doblete en la prórroga, lleva al Yeclano a la segunda ronda de la Copa del Rey tras superar al Atlético Sanluqueño.





ORIHUELA CF, 0 - GIMNASTIC TARRAGONA, 0 (6-5 en los penaltis)

El conjunto alicantino supera al Nàstic en la tanda de penaltis y supera la primera ronda de la Copa del Rey.





AD TARDIENTA, 0 - GETAFE, 12

El Getafe no dio ninguna opción y goleó al Tardienta (0-12) y no tuvo ningún problema para pasar a la siguiente eliminatoria ante un rival de la regional aragonesa, que no pudo oponer ninguna resistencia, evidenciando tantas categorías deportivas que hay entre ambos equipos.





BUÑOL, 0 - REAL SOCIEDAD, 1

Un tanto de Carlos Fernández firmó el pase de la Real Sociedad a la segunda ronda de la Copa y acabó con más de una hora de incertidumbre del equipo donostiarra, que hasta entonces había sido incapaz de batir al aguerrido Buñol.



El equipo valenciano, de sexta categoría, rozó el gol en la primera parte al estrellarse en el larguero un despeje de la zaga visitante y, pese a la derrota, disfrutó del sueño de poner contra las cuerdas a un rival de Liga de Campeones.





BOIRO, 0 - MALLORCA, 4

El Mallorca goleó al Boiro (0-4) en un partido que dejó resuelto a la media hora con dos tantos de Abdón Prats, antes de que el canadiense Cyle Larin celebrase su primer gol en el inicio del segundo tiempo y él mismo cerrase la goleada desde el punto de penalti.





AGUILAS FC, 0 - HUESCA, 1

El Huesca sufre para vencer al Águilas gracias al gol de Juanjo Nieto en el minuto 26 de partido.





ANDRATX, 3 - TARAZONA, 2

El equipo balear vence en la prórroga al Tarazona gracias al gol de Adrián Garrido en el minuto 102. El Andratx forzó el tiempo extra en el descuento del partido con el tanto de Alberto Fernández.





CE MANRESA, 1 - REAL OVIEDO, 2

El Oviedo sufre para superar la primera ronda de la Copa del Rey ante un Manresa que llevó el partido a la prórroga tras el tanto de Enric Baquero. Masca deshizo la igualada en el tiempo extra para el conjunto asturiano.





MARBELLA FC, 1 - RACING FERROL, 3

Álvaro Giménez, con un doblete en la prórroga, da el billete para la segunda ronda de la Copa del Rey al Sporting de Ferrol tras superar al Marbella.





HERNÁN CORTÉS, 1 - REAL BETIS, 12

El Real Betis, que este miércoles ha eliminado de la Copa del Rey al Hernán Cortés extremeño al ganarle por 1-12 en el Francisco de la Hera de Almendralejo, ha logrado con esta goleada el marcador más abultado de su historia, superando un récord que llevaba más de ochenta años vigente.

Fue mucho Betis para el Hernán Cortés, pero que le quiten lo ‘bailao’ al equipo cortesino. En un ambiente de Champions League, el cuadro cortesino luchó como buenamente pudo ante un Real Betis que se tomó muy enserio el partido, tal y como ya avanzó el técnico Manuel Pellegrini en la previa.



Y así fue. A los diez minutos ya ganaba por diferencia de tres goles en una primera parte que fue un paseo y que lo más destacado no estuvo sobre el césped, sino en la grada, con un ambiente de cordialidad entre ambas aficiones pocas veces visto.





RUBÍ, 1 - ATHLETIC, 2

Con más apuros de los esperados, el Athletic, con un doblete de Adu Ares derribó la resistencia del Rubi (1-2), de Preferente que mantuvo el tipo la primera mitad. Después el conjunto de Ernesto Valverde encontró el acierto e inclinó el choque pero el cuadro local marcó en el tramo final, por medio de Marc Rodríguez, y encendió e ilusionó a la afición presente en Can Roses con la posibilidad de una prórroga que no llegó.