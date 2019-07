Portu, en El Partidazo de COPE: "Un equipo con objetivos altos tiene que tener competencia"

Es uno de los fichajes del verano. Portu ha dejado el Girona, tras el descenso del conjunto catalán a Segunda División, por la Real Sociedad. "Cuando tomé la decisión todo el mundo me hablaba maravillas de San Sebastián. Es una ciudad preciosa".



Para Cristian Portugués 'Portu', las pretemporadas han cambiado bastante. "Antes era muy físico y ahora es todo balón. Lo estamos llevando bien. Son sesiones exigentes por la mañana", ha destacado el delantero de la Real Sociedad, en El Partidazo de COPE.



Durante su presentación, el ex del Girona recordó a dos de los delanteros históricos del conjunto vasco: Nihat y Kovacevic. "Cuando eres pequeño recuerdas con tus padres los goles que marcaba Nihat. Físicamente nos parecemos bastante. Somos bastante peleones, con caracter... hay que descartar el mito de los bajitos", ha bromeado Portu, en El Partidazo de COPE.



Portu también ha recordado sus orígenes en el fútbol. "En las categorías inferiores del Valencia tuve un papel más destacado en el centro, pero es cuando doy el salto al filial que retrasé mi posición. No me encontraba bien porque me gusta ir a la espalda de los rivales"



Y ha añadido: "En el Albacete me dicen que corriera y me colocaron en una posición donde hacía años que no jugaba. Al final una de mis cualidades es la velocidad", ha afirmado Portu. Precisamente una de las anécdotas de la temporada pasada en LaLiga Santander la protagonizó la nueva incorporación de la Real Sociedad. "Fui el jugador más rápido de LaLiga. Esa marca la logré defendiendo un balón en el Camp Nou".



Una de las figuras más importantes en la carrera de Portu ha sido su abuelo, "el más famoso de su pueblo". "Gracias a él, estoy aquí. En el fútbol hay que hacer muchos sacrificios y en ese momento apareció la figura de mi abuelo. Él se entera de todo antes que yo. Estaba encantado cuando fiché por la Real", ha dicho el delantero murciano, en COPE.



Sobre la nueva temporada en el conjunto de Anoeta, Portu ha comentado que "un equipo con objetivos tiene que tener competencia. Para un equipo es fundamental el día a día y dar lo mejor de ti. Es la base de un buen equipo".











