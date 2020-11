Portu, en el Partidazo de COPE: "Creo que somos el equipo que mejor juega de LaLiga"

El delantero de la Real Sociedad, Cristian Portu, ha visitado El Partidazo de COPE para analizar magnífica la temporada que está haciendo el club txuri urdin, y para hablar de su posible llamada a la selección española.

El ex del Girona ha sido el autor del único gol del partido en la victoria sobre el AZ Alkmaar en la Europa League (1-0), pero a pesar de creer que la Real es “el equipo que mejor juega de LaLiga”, también destaca que “podrían marcar más goles”.

“Conforme se ha dado el partido, y el nivel de juego que hemos dado, podríamos habernos ido con un resultado mucho más abultado. Me fui cabreado, el partido deja esa sensación, hemos tenido muchas ocasiones que teníamos que haber metido”, señaló.

En la presente temporada acumula 5 goles y dos asistencias en LaLiga, y la Real Sociedad encabeza la clasificación, aclara que está en “el momento más importante” de su carrera.

“Estoy contento con las cifras que tengo. Pero siempre podrían ser más. Estoy en el más importante. Jugando competición europea, marcando goles, verte ahí arriba en la liga y luego la sensación en el campo. Estoy feliz. Somos el equipo que mejor juega de LaLiga. Jugamos de memoria. Solo hay que ver los resultados de este último mes”, indicó

⚪️�� @Portu, jugador de la @RealSociedad, en @partidazocope



�� "He trabajado bien en los últimos meses como para ir a la @SeFutbol. Creo que podría tener opciones de que me llamase @LUISENRIQUE21 mañana"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/NEpRrVXSFB — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 5, 2020

Tampoco olvida su posible llamada a la selección y ante su buen rendimiento cree que podría “tener opciones”. “Creo que he trabajo bien estos meses, podría tener opciones de ir. No voy a estar pendiente, si me llama muy bien. Sería un premio”, destacó.

Por último, se refirió a su abuelo como la persona más importante para alcanzar su sueño. “Él vive en Murcia, muy contento, disfruta muchísimo de mis éxitos. Él disfruta igual que yo, siente como suya mi carrera. Son muchas horas de viaje juntos desde pequeños. Siempre he dicho que le debo todo a él, sin él no hubiese podido. Por él cumplí mi sueño. Siempre me llama después de los partidos”, finalizó