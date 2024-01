Por qué la madre de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, no ha dicho nada de su futuro en 2024: "Lo han querido parar"

La madre de Kylian Mbappé, Fayza Lamari ha sido vital en toda la carrera de su hijo y también será clave ahora en el futuro más inmediato del francés. En el Real Madrid saben cómo se las gasta tras los últimos veranos, pero este 2024 todavía no ha aparecido en la escena pública. Melchor Ruiz explicó las razones en El Partidazo de COPE.

Audio





Fayza Lamari tiene 48 años y es una de las mujeres más importantes del mundo del fútbol. También nació en Bondy, un barrio humilde de la periferia de París, aunque sus orígenes llegan de la Cabilia de Argelia. Una región histórica del norte del país africano, donde habitaban los bereberes. De ahí, dicen desde Francia, se explica su carácter.

De casta le viene al galgo. Lamari también tuvo su vínculo con el deporte. Jugó al balonmano en el AS Bondy. La madre de Mbappé siempre tuvo claro que Kylian llegaría a la élite del fútbol y, además, ha conseguido que sea uno de los deportistas mejor pagados del mundo por ser tan bueno como esperaba.

? El Real Madrid no ha hecho ninguna oferta a Mbappé y no hay ningún ultimátum



???? @MelchorRuizCope contó a @juanmacastano la idea de los blancos con el delantero francéshttps://t.co/7ruZRxGCHe — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 9, 2024

Su entrada en el mundo de la representación no genera buen clima entre las agencias de futbolistas, por ser una rara avis y por lo que puede implicar en el futuro. Fayza Lamari y Mbappé, siempre de la mano, viven el inicio de otro año convulso. El nombre del Real Madrid regresa, pero nada será como antes por lo anunciado por Melchor Ruiz.

Kylian Mbappé en 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Melchor Ruiz dio en El Partidazo de COPE toda la información que se sabe del Real Madrid y el posible fichaje de Kylian Mbappé este verano, cuando acaba contrato con el conjunto parisino. Aseguró que los blancos no han hecho ninguna oferta al jugador, ni a su madre, ni a nadie de su entorno.





También señaló que no hay ningún ultimátum ni fecha para que el francés tenga que decir algo, principalmente porque Kylian Mbappé no tiene ninguna oferta sobre la mesa para decidir nada. Melchor Ruiz dejó claro que al Real Madrid no le bastaría con la palabra del jugador y pedirían algo más fiable.

Si Mbappé quiere salir del PSG y fichar por el Real Madrid, tendrá que manifestárselo al conjunto blanco, que no entrará en subastas por el delantero francés. Si él quiere salir de Francia, lo va a hacer perdiendo dinero, sí o sí, porque nadie puede pagarle lo que le está cobrando en el club de la ciudad de las luces.

La novela por el futuro de Kylian Mbappé se encuentra más cerca de lo que parece de su desenlace, por lo que llega la hora de empezar a trazar puentes con nombres tan puntuales como claves en el devenir de todo. Ese es el de Fayza Lamari, una madre que quiere lo mejor para su hijo y que todavía no ha dicho ni que esa boca es suya.

"Lo han querido parar"

Por supuesto que Qatar y el Paris Saint-Germain jugarán sus cartas, pero el Real Madrid sigue presentándose en el horizonte de Kylian Mbappé. Pero, ¿qué se sabe de la actriz fundamental en esta partida?Melchor Ruiz aclaró que, a diferencia de otros años, "han querido parar" cualquier intervención pública por su parte.





Una noticia de este calibre pondría en tela de juego la imagen que tiene Kylian por la ciudad que le vio nacer y todo esto en un año donde habrá Eurocopa y unos Juegos Olímpicos que, precisamente, serán en París. Además, saben que en el Real Madrid necesitan seguridad y cualquier declaración puede desestabilizar el futuro deseado.