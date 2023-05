Pepe Castro, en El Partidazo de COPE: "Queremos hacer como ustedes, hacer dos partidazos"

Hablamos con el presidente del Sevilla Pepe Castro en El Partidazo de COPE, en la previa del partido de ida de las semifinales de la Europa League ante la Juventus. Los andaluces, tras una temporada muy dura en LaLiga, donde ha conseguido alejarse del descenso en los últimos partidos, llega a las semifinales en su competición favorita y que ha ganado hasta en seis ocasiones: "No estoy nada nervioso, estamos enormemente contentos después de una mala temporada y haberlo pasado muy mal. Estamos acostumbrados a mirar hacia arriba y en el último mes y medio todo ha cambiado. Queremos hacer como ustedes, hacer dos partidazos. Estamos muy contentos con el nuevo entrenador y con la plantilla".

Sobre quién es el favorito, Pepe Castro tiene claro que son los italianos: "Los favoritos son ellos porque tienen más de 60 títulos, porque tienen un presupuesto enorme, pero no les habrá hecho mucha gracia que les toque el rey de la Europa League; le ha tocado el equipo que más títulos de Europa League tiene. Cuando el Sevilla se pone en la misma dirección, es difícil ganarle. Si salimos vivos de aquí, lo que pase en el Pizjuán es muy difícil de controlar porque somos capaces de cualquier cosa".

El presidente del Sevilla habló del gran cambio del equipo tras el fichaje de Mendilibar, que sustituyó en el banquillo a Sampaoli y que ha conseguido sacar al equipo de los puestos de descenso: "Me llevo muy bien con él; con una sola frase me convenció. Me dijo que estaba en paro y me dio su opinión de lo que creía que debíamos hacer y me convenció al instante, fue un flechazo directo. Ve el fútbol de una forma diferente, la que nos interesaba en este momento y hemos salido de la zona peligrosa y nos hemos ilusionado".