Pepe Castro: "Hemos ofrecido un contrato a Mendilibar para que siga con nosotros"

Finalmente, parece que José Luis Mendilibar continuará como entrenador del Sevilla. Tras llegar en marzo y sacar al equipo de la zona baja de la tabla y conquistar la séptima Europa League del club andaluz, el presidente Pepe Castro confirmó en la celebración del equipo que se le ha ofrecido a Mendilibar renovar su contrato que acababa el 30 de junio.

El dirigente del club, pasada la media noche, se dirigió a los miles de aficionados que estaban en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en esta fiesta organizada por el trofeo conseguido el miércoles en Budapest ante el Roma y les trasladó este ofrecimiento hecho al técnico vizcaíno.

Mendilibar llegó al club tras la destitución del argentino Jorge Sampaoli, quien anteriormente había sustituido a Julen Lopetegui sin que el equipo reaccionara, por lo que se encontraba tras la jornada 26 de LaLiga a dos puntos del descenso. Con Mendilibar, el equipo está, a falta de una jornada, con opciones aún de ser séptimo clasificado y, además, ha conseguido la séptima Liga Europa, después de eliminar a la Roma en la final, al Juventus de Turín en las semifinales y al Manchester United en los cuartos.

Las dudas de Mendilibar tras ser campeón

El entrenador del Sevilla habló de su futuro tras ganar la Europa League con el Sevilla: "Vamos a disfrutar de esto porque ha costado mucho. No sé si renovaré o no, pero tampoco me importa. Lo he dicho siempre. Ha sido un trabajo bien hecho, veníamos para dos meses y pico y para lo que veníamos -sacar al Sevilla de la zona cercana al descenso en LaLiga-, y tenemos que agradecer la oportunidad que nos ha dado el club de entrenar a grandes jugadores y de vivir esto", manifestó en la sala de prensa del Puskás Arena de Budapest.

Sobre su futuro, Mendilibar insistió en su planteamiento. "Si hablamos y llegamos a un acuerdo, de maravilla; si no, adiós y muy buenas, y dejaré bastantes amigos en Sevilla", recalcó.