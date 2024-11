La pena que siente Juanma Castaño con la nueva lesión de Ansu Fati: "Incluso le veo gestos tristes"

La nueva lesión de Ansu Fati deja triste al mundo del fútbol. Estamos ante uno de los jugadores jóvenes que más proyección parecía tener en el Barcelona en estos últimos años. Sin embargo, tras una larga lesión que le dejó en torno a una temporada fuera de los terrenos de juego, parece que cualquier otro contratiempo, aunque sea de menor entidad y de menos duración es otro jarro de agua fría para el joven futbolista, que no termina de levantar cabeza.

EFE Ansu Fati, con Hansi Flick antes de salir al campo (EFE)

Por eso, la noticia, contada por Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, suscitó todo tipo de reflexiones, con cierto tono de tristeza.

El primero, Juanma Castaño, que con tono serio, reconocía que "el caso de Ansu me da mucha pena. Hay que desearle lo mejor y que se recupere lo más pronto posible", deseaba.

Dani Senabre, que compartía el mismo deseo que el director de 'El Partidazo' es de los que piensa que "es muy difícil seguir creyendo, o ser optimista con que este futbolista vaya a estar sano. Porque hay otros jugadores que llevan la etiqueta, o que se les ha tratado con más crueldad, como a Frenkie de Jong por el que veo muchas críticas últimamente por el tema físico, o de Dembélé ya no hablemos cuando estaba en Barcelona y se lesionaba mucho". El problema para Senabre es que "creo que Ansu les gana a todos".

Miguel Rico cifraba en cuatro los años de calvario que Ansu Fati arrastra entre lesiones y quirófanos, y todo relacionado con la misma lesión.

Y aunque ahora Ansu tenga que recuperarse de otra lesión, Castaño recuerda que, al final, este contratiempo supone otro mes más apartado de la competición y, "luego, cuando vuelves, tardas otras dos semanas en coger el tono, ya no eres titular. Es que es tremendo", decía resignado. "Es que al chaval yo ya lo veo triste, tiene una gestualidad triste".

En este sentido, Rico valoraba que Ansu tenía "cara de asustado", por el miedo lógico que un futbolista tiene a recaer una y otra vez de lesiones tan largas y tan delicadas para un futbolista.

Santi Cañizares siente "rabia" por todo lo que está pasando el futbolista del Barcelona porque cree que el punto de partida para Ansu Fati "en todo este proceso nace de un menisco. No es una lesión menor porque requiere de una intervención pero es una lesión de la que todo el mundo se recupera".

Y pese a las recaídas u otras afectaciones, finalemnte, "como consecuencia de las operaciones, como consecuencia de la inactividad, y consecuencia seguramente de los apoyos y de un montón de circunstancias más... El inicio de la lesión creo que no es para preocuparse, que es a mí lo que más rabia me da", comentó. "Evidentemente, si necesito cuatro intervenciones es porque la primera no fue correcta. Y eso es, de alguna forma, lo que arrastra", lamentó.

la nueva lesión de ansu fati

El delantero del Barcelona Ansu Fati estará cuatro semanas de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, según ha informado este miércoles la entidad azulgrana.

El atacante hispano-guineano se ha lesionado en el entrenamiento que el equipo entrenado por Hansi Flick ha realizado este miércoles en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

La baja de Ansu se suma a las del portero Marc-André ter Stegen, los defensas Ronald Araujo y Andreas Christensen, el centrocampista Marc Bernal y los delanteros Lamine Yamal, Rober Lewandowski y Ferran Torres, también lesionados.

Ansu Fati pudo regresar a los terrenos de juego, tras un larguísimo parón de casi 400 días, en el minuto 88 del partido frente al Monaco, en la Liga de Campeones, tras ir convocado algunos partidos antes. Hasta el momento, ha podido participar en siete encuentros: cuatro de Liga y tres de Champions.