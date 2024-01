Pedro Martín alucina con lo que escuchan los árbitros en los partidos: "Es imposible..."

La labor de los árbitros en los partidos es complicada y el VAR es una herramienta que llegó al fútbol supuestamente para ayudarles en los encuentros. En El Partidazo de COPE se ha analizado uno de sus aspectos novedosos que no se suelen tener en cuenta a la hora de pensar en la forma en la que se lleva a cabo a lo largo de los 90 minutos de juego.

Polémicas con el VAR

Desde la implantación del VAR, esta herramienta tiene gente que la apoya y que sostienen que mejora el fútbol; mientras que, también ha tenido detractores siempre. Con las publicaciones de los audios de los árbitros principales de los partidos con la sala VAR, la situación no ha ido a mejor. El punto de mayor exposición ha sido con las polémicas del partido entre el Real Madrid y el Almería de la 21ª jornada de LaLiga, en el que varias de las jugadas importantes y de los goles del choque fueron discutidos por aficionados, jugadores y entrenadores.

Cucurella evita con la mano un gol de Rodrigo para el Valencia contra el Getafe en 2019.





Después de las conversaciones publicadas de manera oficial por la RFEF, se filtraron ciertos audios del partido en el Santiago Bernabéu y unos días más tarde, 'Tribuna Deportiva' sacó los de la polémica en el Valencia - Getafe de 2019. El conjunto 'ché' se sintió perjudicado por una mano de Cucurella, en una jugada en la que dicen al colegiado que reinicie el juego y cuando lo hacen se dan cuenta de que era penalti.

Quejas sobre los audios

Las reacciones a los audios del VAR no tardaron en llegar. El último ha sido el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa. "Todos no podemos equivocar porque no somos perfectos, aún teniendo la posibilidad del VAR. Ahora, cuando las cosas empiezan a no ser naturales, obviamente que la gente se pone nerviosa, y en cuanto hay una situación en el área... Los árbitros ya están colapsados, y es un momento muy complicado para ellos", afirmó el entrenador del Atlético de Madrid.

El 'Cholo' Simeone en Rueda de prensa.EFE





"Creo que los árbitros están pasando un momento de mucha presión, segurísimo. El VAR los mejora, pero al mismo tiempo los expone. Después nos ponemos a discutir si los audios está bien, aunque la cuestión no es que los filtren, sino lo que pasa en ellos. Se creen que somos todos tontos y nos da bronca", añadió el técnico.



Las dificultades de los árbitros

La labor de los árbitros es complicada y el VAR es una herramienta que llegó al fútbol supuestamente para ayudarles en su trabajo. En cierto aspecto es así, pero Pedro Martín analizó en El Partidazo de COPE los aspectos por los que dificulta aún más su deber en algunos momentos. "Es imposible arbitrar, es imposible. Le está cantando en la oreja durante todo el partido al del VAR, el técnico de VAR, el cuarto árbitro, el asistente y los jugadores...", explicó el periodista en el programa.

El árbitro Munuera Montero expulsa a Raíllo en el Mallorca - Girona.EFE





Con respecto a las decisiones tomadas por el cuadro arbitral en el primer partido del pasado miércoles entre el Mallorca y el Girona, que se terminó llevando el conjunto balear (3-2) para volver a unas semifinales de la Copa del Rey 15 años después. "Las jugadas las han resuelto muy bien, para mí lo de hoy es penalti, pero no me gusta nada que usen términos ingleses. Entendiendo la labor de los árbitros, ahora la entiendo más difícil todavía", apuntó Pedro Martín en El Partidazo de COPE.

