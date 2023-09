El Partidazo de COPE reacciona a los cambios de la RFEF: "Nos mienten"

Este martes la Real Federación Española de Fútbol ha empezado a tomar las primeras decisones en relacion a la selección femenina de fútbol tras lo sucedido con Luis Rubiales durante la final del Mundial. Y además el acutal presidente se ha reunido en el CSD con Víctor Francos para presentarle los cambios estructurales.

Pedro Rocha ha tomado el mando de la dirección del fútbol español, después de que la FIFA suspendiera 90 días de sus funciones a Rubiales. Y el primer cambio se ha producido en el banquillo de España. Jorge Vilda ha dejado de ser seleccionador absoluto y su relevo ha sido Montse Tomé, mano derecha del técnico.

Audio





La exjugadora ocupaba, hasta el momento, el puesto de segunda entrenadora en el cuerpo técnico de Vilda y tenía sobre la mesa el cargo de Directora Deportiva. Luis Rubiales le hizo este ofrecimiento durante su discurso en la Asamblea donde anunció que no dimitiía.

¿Cambios insuficientes?

Y para analizar esos cambios ha pasado por El Partidazo de COPE Verónica Boquete, exjugadora de la selección española. "La destitución de Jorge Vilda es acertada por la division y la situación insostenible que se estaba viviendo", empezaba diciendo.

Y añadía: "Si hablamos de méritos para estar al frente de una selección campeona del mundo yo creo que en esa lista no esta Montse".





Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La opinión de El Partidazo de COPE

Joseba Larrañaga planteaba a los tertulianos de El Partidazo de COPE la decisión tomada este martes por la RFEF. El primero en pronunciarse fue David Sánchez que tenía muy clara su sensanción: "Leyendo el comunicado de la salida de Rubiales parece que nos mienten". Opinión muy en sintonía con las palabras de Verónica Boquete, que minutos antes hablaba de lo sucedido en la RFEF.

"Se están tomando decisiones con premura, con precipitación y queriendo demostrar que se quieren cambiar cosas. Pero me parece que no se está consiguiendo", subrayaba Roberto Palomar.

"Ha recibido poco reconocimiento", decía Guille Uzquiano. Y añadía: "Lo más importante para un entrenador es tener el respaldo de sus jugadoras y no contaba con él".

El tertuliano reconoce que Vilda pudo tuvo una oportunidad de oro de marcharse siendo aplaudido y que la perdió. "Se pudo ir como un señor con dignidad y presentando la dimisión", sentenció.

David Sánchez iba más allá y señalaba: "El comunicado de despedida de Vilda me parece lamentable por tantos halagos". Y agregaba: "No me cuadra nada".

Programa de El Partidazo de COPE completo (05-09-2023)