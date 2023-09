El Partidazo de COPE desvela la clave para destituir a Vilda: "Ya no está"

La Asamblea extraordinaria convocada por la RFEF para explicar el caso de Luis Rubiales sigue dando que hablar. Aunque al principio parecía que era una Asamblea destinada a que el Presidente de la Real Federación Española de Fútbol dimitiese, recalcó en numerosas ocasiones que no lo iba a hacer.

No obstante, las cámaras también se centraron en los presentes, como el actual técnico de la Selección masculina, Luis de la Fuente, y de la femenina, Jorge Vilda. La figura del seleccionador campeón del mundo el pasado mes de agosto en Australia ha quedado muy tocada tras los aplausos del entrenador a las palabras de Luis Rubiales confirmando que no iba a dimitir. A pesar de que fueron ambos los protagonistas y el foco de críticas por aplaudir la decisión de Rubiales, casi todos se centraron en Jorge Vilda ya que forma parte de la Selección femenina.

La RFEF prescindirá de Jorge Vilda y se reunirá con el CSD para abordar cambios estructurales La primera decisión que tomará la Federación será la de destituir a Jorge Vilda como seleccionador femenino. CSD y RFEF se reunirán este martes a las 17:30h. 05 sep 2023 - 01:27

El técnico madrileño ya vivió una polémica hace aproximadamente un año, cuando quince jugadoras renunciaron a ir a la Selección si Vilda seguía siendo el entrenador, algo que se ha recordado tras la polémica vivida en las últimas semanas.

El propio Rubiales afirmó en dicha Asamblea la ratificación de Jorge Vilda como seleccionador nacional del equipo femenino, donde le ofreció continuar al frente de las chicas para los próximos cuatro años a cambio de 500.000 euros por cada uno de ellos.

En Deportes COPE, Luis Munilla entrevistó a Paco Díez, presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, donde precisamente habló de que no era la primera polémica a la que estaba expuesto Jorge Vilda: "Un borrón se le puede perdonar. A otros como Vilda no es un borrón, son muchos borrones y eso es más complicado". Todo ello en relación a los aplausos, donde añadió que "hay que ser valiente y quedarse sin aplaudir. En su caso y en el de los empleados, fue una encerrona total. Él no era consciente en ese momento".

Audio

Sin embargo, la FIFA suspendió a Luis Rubiales de forma provisional "de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional" el pasado 26 de agosto durante 90 días. Además, a través de su comunicado le prohibieron ponerse en contacto con Jenni Hermoso, ya sea mediante contacto directo o a través de terceros.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras su inhabilitación, la RFEF ha decidido prescindir de Jorge Vilda como seleccionador, tal y como ha informado nuestro compañero Isaac Fouto, que afirma que la decisión está tomada por parte de la RFEF y sólo faltaría comunicarselo.

Este martes se reunirá Pedro Rocha con Víctor Francos, presidente del CSD, para comunicarle los cambios que va a hacer en la Federación, siendo este uno de ellos.

En El Partidazo de COPE, nuestros tertulianos han opinado sobre la decisión de destituir al entrenador que hizo a la Selección femenina campeona del mundo el pasado mes de agosto. Entre esas opiniones está la deIsaac Fouto, que tiene claro el por qué Jorge Vilda está viviendo sus últimas horas como seleccionador. SI QUIERES SABER EL MOTIVO PINCHA AQUÍ:

Audio