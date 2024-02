Paco González da la solución a las quejas de los clubes por los horarios: "Habría solo un día"

El 'Cholo' Simeone, durante la rueda de prensa del miércoles por la noche, puso encima de la mesa un problema del que suelen quejarse los clubes españoles temporada tras temporada: las diferencias con respecto a un rival en cuanto a días de descanso -o preparación- de cara a un partido importante.

Diego 'Cholo' Simeone, en el banquillo del Atlético de Madrid. CORDONPRESS

Es lo que le pasa al Atlético de Madrid en los próximos días. El equipo rojiblanco juega el derbi frente al Real Madrid el domingo a las 21.30 horas y, tres días después, se mide ante el Athletic en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El equipo de Ernesto Valverde, sin embargo, llegará al mismo duelo de Copa con dos días más de ventaja que el conjunto madrileño, puesto que el Athletic disputa su partido de LaLiga ante el Mallorca el viernes a las 21.30 horas.

?? @simeone ESTALLA contra la RFEF, por los horarios de las semifinales de Copa del Rey



?? "No respetan al aficionado"



?? "Lo leo como una falta de respeto a la afición del @Atleti"



#?? #MuchoMásEnJuegopic.twitter.com/v8IpAvypBi — GOL PLAY (@Gol) January 31, 2024

"Me parece que no respetan al aficionado", denunció Simeone, que lanzó un mensaje muy contundente a la Federación: "Si para jugar una semifinal de algo tan importante como la Copa del Rey, la Federación decide que el rival tenga dos días más para prepararla, me parece injusto".

Unanimidad en El Partidazo de COPE: Simeone tiene razón

La pregunta con la que Juanma Castaño arrancó el Tiempo de Opinión fue: ¿Tiene razón Simeone con sus quejas? Las respuestas de los comentaristas invitados a El Partidazo de COPE no pudo ser más unánime.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Manolo Lama tuvo muy claro a quién señalar como culpable de esta situación de la que se queja el Atlético de Madrid: "Es una cuestión de lógica. Es clave que Simeone haya dicho que la Federación, cuando se hace el sorteo, ya sabía cuándo se jugaba el Real Madrid - Atlético. Y es la Federación la que tiene que imponer los días y decir: el miércoles, un partido; y el jueves, el otro. La Federación conocía el horario del derbi desde hace un mes que lo fijó", dijo dejando clara su incredulidad con la maniobra de la RFEF.

??Hemos contado en @partidazocope que será el Juez de Competición quien decida si el Atleti-Athletic de #Copa se retrasa del miércoles 7 al jueves 8 febrero tal y como ha solicitado el club madrileño



??El equipo bilbaíno se niega a dicha modificación y por eso decide el Juez — Isaac Fouto (@isaacfouto) January 31, 2024

Isaac Fouto precisó que, según su información, la Federación asegura que no puede mover el Atlético - Athletic de Copa del miércoles al jueves porque el Athletic se negó a cambiarlo de fecha, algo que, para Lama, es una excusa: "La Federación ahora quiere ir de buena manera para demostrar que va de buen rollo, por cambiarlo. El error es que antes del sorteo, tienes que fijar los días: miércoles y jueves", insistió. "Porque la competición, la Copa, ¡es tuya!".

Quedará por escuchar la versión del Athletic, que tampoco tiene ninguna urgencia por detrás, puesto que el siguiente partido de Liga lo juegan el lunes 12 en Almería.

La solución que apunta Paco González

Pedro Martín hizo un llamamiento a todos los equipos para que muestren su descuerdo antes de que la temporada eche a andar: "¡Tienen que quejarse antes de que comience la temporada! La jornada de cuatro días es lo que tiene que cambiar!".

En esa línea, argumentó Paco González, que también piensa que esos problemas están en el fútbol español desde que las jornadas de LaLiga duran cuatro días.

ESCUCHA LA PROPUESTA DE PACO GONZÁLEZ PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE AGENDA DE LOS EQUIPOS ESPAÑOLES

Audio





Y pese a la insistencia de Lama en el que "el problema es de la Federación" y no de LaLiga, González prefiere recordar tiempos mejores: "Si LaLiga fuera como cuando éramos pequeños, se acababa con el problema. Solo habría un día de diferencia", comentó.