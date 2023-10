Paco González señala el gesto que le hace más daño a Florentino Pérez que a Joan Laporta: "Sin duda"

Esta semana, en la que el Clásico marca la agenda del fin de semana, es noticia Florentino Pérez. Primero, porque el presidente del Real Madrid tenía claro, a comienzos de esta semana, que acudiría al palco de Montjuic para disfrutar del Barcelona - Real Madrid con Joan Laporta y, tan solo dos días después, se ha sabido de su desinterés, principalmente por el tuit del portavoz y directivo azulgrana Miquel Camps contra Vinicius.

"La gente está muy quemada con el Caso Negreira", explicaba Paco González en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE de este miércoles, en el que volvió a debatirse sobre la relación entre Florentino Pérez y Joan Laporta con todo el trasfondo extradeportivo existente y que afecta a ambos clubes.

Una relación cordial

Históricamente hablando, la relación entre Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha sido calificada como cordial. Ambos presidentes han protagonizado varias comidas de directivas en la previa de enfrentamientos entre los dos equipos, pero existen algunos puntos de fricción.

Paco González, durante el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE





Recientemente, Laporta explicaba que su relación con el presidente del Real Madrid es buena a pesar de las tensiones. Laporta lo confirmaba en una entrevista a Catalunya Radio, en la que expresaba que su deseo era ver el partido junto a Pérez: "No sé si vendrá al Camp Nou. Ya no vino al último. A mí me gustaría que viniera porque el clásico es el mejor espectáculo del mundo y sería bueno que los dos equipos estén representados por sus presidentes durante el partido", afirmó.

El reciente 'madridismo sociológico' del que habló Laporta, la denuncia que firmó el Real Madrid contra el Barça por el 'Caso Negreira', entre otros asuntos tienen bastante quemado al madridismo. Sin embargo cabe recordar que tanto Real Madrid como Barcelona son los únicos equipos que sobreviven en el proyecto de la Superliga del que se fueron saliendo el resto de clubes que quisieron ponerla en marcha hace tan solo un par de años.

Esta misma semana, Manolo Lama aconsejaba en Deportes COPE a Florentino Pérez que "si todos los clubes afearan a Laporta lo que ha hecho otro gallo cantaría: se acabaría el madridismo sociológico y la dictadura de Franco. Le dirían los 19 clubes: 'tú has estado no sé cuántos años engañándonos'. Es lo que hay que hacer, pero si vamos, nos sentamos y nos abrazamos..."

El 'Caso Negreira'

Paco González apuntaba el daño y las consecuencias que puede seguir teniendo la aparición del 'Caso Negreira' que se destapó en febrero de este año.

Sigue abierta la investigación que trata de averiguar el motivo por el que el Barcelona realizó una serie de pagos al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de 1994 a 2018. El Barcelona ha tratado de justificar que dichos pagos se trataban de un servicio de "asesoramiento arbitral", pero las cifras y los documentos son lo que le mantiene a la Justicia tratando de averiguar qué había detrás de todo este escándalo y hasta qué punto se buscó manipular presuntamente los arbitrajes a favor del club azulgrana.

"La relación sigue siendo buena; y el negocio, también", sentenció Miguel Rico en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE.