Paco González se rinde a Pau Cubarsí y no entiende las críticas porque vaya a la Selección: "¿Por qué no?"

Tiene solo 17 años, aunque parezca un veterano. En la noche en la que el FC Barcelona confirmó que volverá a pisar los cuartos de final de la Champions League, el gran protagonista es Pau Cubarsí. Aunque ya se venía hablando de él, sobre todo, para la Selección, Paco González se rindió a su nivel en El Partidazo de COPE.

Exhibición del adolescente en la marca y especialmente con los pases. Cortó todas las acciones que pasaron cerca de él y de sus botas nacieron varios buenos ataques del Barça. A sus 17 años, el central se presentó ante toda Europa, anulando por completo a Victor Osimhen, uno de los arietes más temidos. Elegido MVP del partido, Pau es futuro pero también mucho presente.

Pau estuvo imperial a lo largo de los 90 minutos, pero fue en el primer cuarto cuando su actuación se pareció más a aquellas películas no aptas para menores de 18 años. Lo suyo fue una exhibición comprimida en tan solo 15 minutos: dos duelos ganados a Osimhen y dos desplazamientos en largo de aquellos que solo ven los elegidos.

En el segundo tiempo, el '33' vivió una acción comprometida en la que Osimhen pidió penalti por un supuesto pisotón. La repetición demostró que hubo contacto, pero el árbitro Danny Makkelie no interpretó que fuera suficiente para pitarlo. El canterano se ganó la ovación de Montjuïc y quién sabe si una llamada con la absoluta.

A la Selección

La explosión y la progresión de Pau Cubarsí ha sorprendido a casi todos. También a la RFEF que ve en él una irrupción tan grande como la que en su día supusieron Sergio Ramos, Carles Puyol o Gerard Piqué. En la Federación no descartan que vaya ya a la Eurocopa este verano en Alemania y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cyle Larin disputa el balón ante el defensa del FC Barcelona, Pau CubarsíEFE

Este viernes hay lista y a Pau Cubarsí le preguntaron sobre la posibilidad de estar en la convocatoria de Luis de la Fuente: "¿Si iré a la Selección? Puede ser, aún no lo sé, hasta que salga la lista. Ya veremos. Y si no, ya se darán más oportunidades". De momento, es seguro que tendrá que estar pendiente del sorteo de la Champions ese mismo día.

Pau Cubarsí puede ser una de las grandes novedades en la convocatoria de Luis de la Fuente para los amistosos del mes de marzo ante Colombia y Brasil. El central figura en la prelista del seleccionador y está todo abierto ante la posibilidad de ser citado, sobre todo, tras el encuentro de este martes.

De no ser citado para la absoluta, Cubarsí formaría parte de la sub21 de Santi Denia con el proyecto de los Juegos Olímpicos como gran objetivo del año. Está en el proyecto Mundial 2030, que tendrá a España como una de las sedes. Dentro de seis años, de continuar por la misma vía, podría ser ya un pilar de la absoluta.

"¿Por qué no?"

Paco González defendió esta convocatoria en El Partidazo de COPE: "Es una barbaridad que tú seas el mejor del partido en el que debutas en la Champions League. Yo estaba mirando porque hay gente que dice: ¿Le llamará ya De la Fuente para la Selección? A mí no me resulta escandaloso".

BARCELONA, 12/03/2024.- El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí (d) lucha con el nigeriano Victor Osimhen, del Nápoles, durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y SSC Nápoles disputan este martes en el Estadio Olímpico Lluís Companys. EFE/Alejandro García

"¿Por qué no va a ir Cubarsí a la Selección? Ya lo has contrastado en Champions, que es distinto jugar un partido de Liga suelto", defiende Paco González, a lo que Guille Uzquiano apuntaba que "sobre todo, porque es una posición en la que no andamos sobrados". Bromeando tras el caso Brahím, David Sánchez se preguntaba si "hemos mirado si tiene algún abuelo marroquí".