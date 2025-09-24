Paco González, director de Tiempo de Juego: "¿Xabi Alonso mejor que Ancelotti? El primer examen de verdad es el Atlético"

El Real Madrid goleó 1-4 al Levante en la 6ª jornada de Liga y sigue con el pleno de victorias en los seis partidos disputados, lo que le ayuda a mantenerse líder cuatro días antes del enfrentamiento ante el Atlético de Madrid el próximo sábado. Vinicius, Mastantuono y Mbappé, con un doblete, fueron los autores de los goles.

EFE VALENCIA, 23/09/2025.- El delantero del Real Madrid Vinicius Junior (c) celebra con sus compañeros tras marcar ante el Levante, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que Levante UD y Real Madrid disputan hoy martes en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Ana Escobar

La primera parte del los merengues fueron una de las mejores desde que está Xabi Alonso. Aunque el Levante tuvo dos ocasiones con peligro, la gran mayoría del tiempo estuvo dominada por completo por ellos y llegando continuamente a la portería de Ryan, que fue el mejor jugador del equipo levantinista. Con el 0-0, fue clave el primer gol del partido, después de un golpeo con el exterior espectacular de Vinicius, que metió la pelota en el palo largo para adelantar a los madridistas. Antes del descanso, una contra llevada por Vinicius acabó con un fuerte disparo de Mastantuono con la pierna derecha que entró por la escuadra.

La segunda parte empezó como suele pasar en los últimos partidos con el Madrid, con un Levante que tenía más la pelota y que acortó distancias con un gol de Etta Eyong de cabeza tras un tiro rechazado por Huijsen. Pero cuando parecía que los de Xabi Alonso podían complicarse, apareció Mbappé. Primero, con un penalti cometido sobre él mismo y que transformó a lo panenka. El segundo lo hizo tras un buen pase de Arda Güler, uno de los mejores jugadores del partido, y que dejó a Mbappé en el mano a mano ante Ryan para que marcara fácilmente.

EFE VALENCIA, 23/09/2025.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (i) celebra su primer gol, tercero del equipo ante el Levante, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que Levante UD y Real Madrid disputan hoy martes en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Ana Escobar

paco gonzález y la importancia del atlético - real madrid

Paco González, director de Tiempo de Juego, analizó la victoria del Real Madrid ante el Levante para seguir líder y avisó de la importancia del partido que enfrentará a los blancos contra el Atlético de Madrid el próximo sábado a partir de las 16:15: "Te tengo que decir que el primer examen de verdad es el sábado. Al entrenador del Madrid le miden los títulos, en el camino de los títulos le miden el juego y los resultados. Y lo tercero que le mide son los partidos gordos, porque son los que molesta más perder. Pero ese es el primero".