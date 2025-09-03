Nacho Peña compara la actitud de Hansi Flick con la de un exentrenador del Real Madrid: "No funcionaba"

El FC Barcelona tropezó el pasado domingo en Vallecas. El equipo azulgrana no pudo con el Rayo Vallecano, empató 1-1 y se dejó los primeros puntos de la temporada en la tercera jornada de LaLiga.

EFE MADRID, 31/08/2025.- Los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal (d) y Ferrán Torres tras el partido de la tercera jornada de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona, este domingo en el estadio de Vallecas. EFE/FERNANDO VILLAR

Los de Hansi Flick empezaron ganando gracias a un gol de Lamine Yamal de penalti. Sin embargo, un tanto de Fran Pérez igualó el partido y dejó al Barça sin un triunfo que puede ser importante al final de temporada.

PEDRI RESPONDE A FLICK DESDE LA CONCENTRACIÓN DE ESPAÑA

El centrocampista del Barcelona respondió a las palabras de su entrenador en el Barcelona, quien pidió tras empatar contra el Rayo Vallecano que no haya "egos" en el vestuario azulgrana.

"Hay que hablar del equipo y no de los jugadores. Muchos participaron hoy, pero el mercado cierra mañana. Lo importante es que todos estén cien por cien con el equipo. Lo importante es que no haya egos", fue el mensaje que mandó Hansi Flick hacia sus jugadores.

EFE Hansi Flick, entrenador del Barcelona, durante la rueda de prensa de este viernes.

Pedri, que no se dio por aludido, reconoció ante los medios de comunicación que no sabía a quién se refería Flick y dijo: "Creo que ahora estamos en la selección y es complicado hablar del Barça. Esa pregunta va más para Flick".

Y añadía: "No sé a quién se refería, pero él lo sabe y lo hablará con nosotros cuando toque, cuando volvamos de la selección".

NACHO PEÑA COMPARA A HANSI FLICK CON EL ANCELOTTI DE LA TEMPORADA PASADA

Y sobre esas declaraciones de Hansi Flick tras el empate contra el Rayo Vallecano, Nacho Peña dio su punto de vista e incluso llegó a comparar el técnico alemán con Carlo Ancelotti, que la temporada pasada lanzó varios mensajes a sus jugadores en las ruedas de prensa pidiéndoles compromiso.

"A mí me está recordando una barbaridad, este Flick al 'Carletto' del año pasado en las primeras ruedas de prensa", señalaba el tertuliano. Y agregaba: "En la primera rueda de prensa de Mallorca habló de la actitud de los futbolistas y decía que veía que algo no funcionaba. Y coincido con Helena en que si lo ha dicho públicamente es que ya lo ha intentado dentro del vestuario".

Para finalizar, Nacho Peña insistió en su idea y dijo: "Flick ha dado ese mismo discurso en el vestuario y ya se lo ha dicho varias veces a los jugadores", sentenció.

