La increíble hazaña del Kairat Almaty, la cenicienta de la Champions League que nadie quiere como rival

El mundo del fútbol está lleno de historias sorprendentes. Grandes hazañas que se recogen en libros y que a menudo rompen el equilibrio. La última viene de lejos, de muy lejos y tiene como protagonista a un desconocido equipo kazajo que se ha colado en la Fase de Grupos de la Champions League.

No será el primer club de su país en disputar la competición, ese honor le corresponde al Astana en la 2015/2016, pero si será el equipo situado más al Este que juegue el torneo. Para ello ha tenido que pasar cuatro rondas previas dejando por el camino al Olimpia de Ljubliana esloveno, al KuPS Kuopio finés, al Slovan de Bratislava eslovaco y al Celtic de Glasgow al que derrotó en una agónica tanda de penaltis con Temirlan Anarbekov parando tres lanzamientos

el temido viaje hasta almaty

Almaty es una ciudad de casi dos millones de habitantes que durante la etapa en la que Kazajistán fue parte de la URSS era la capital del país. Está situada a apenas 300 kilómetros de la frontera con China y más lejos del centro de Europa que lugares como Dubai o Kabul. Un viaje temible que obligará a la mayoría de los equipos a recorrer 5.000 kilómetros y a pasar horas y horas de avión hasta llegar aquí.

Se trata del rival que nadie quiere por culpa del viaje. Por ejemplo, desde Madrid los vuelos con escala son de algo más de 12 horas y un charter, que será el que tengan que fletar los equipos españoles si les toca jugar allí, se irá hasta unas nueve horas de duración. A ello, se une el frío de una ciudad en la que en los meses de invierno hay medias de temperaturas bajo cero.

bodo, la otra cenicienta

Algo parecido ocurre con el Bodo/Glimt, que se convierte en el equipo situado más al norte que va a disputar la Champions League. Noruega vuelve 18 años después a la competición y lo hace con un club de una ciudad de apenas 50.000 habitantes y que viene haciendo las cosas muy bien últimamente. Y es que la pasada temporada llegaron a las semifinales de la Europa League.

Ha dominado las últimas temporadas su campeonato doméstico y ahora debutará en la Champions. Otro viaje temible por el frío y es que la ciudad está situada a apenas 100 kilómetros del Círculo Polar Ártico.