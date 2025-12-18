Los motivos de la ruptura de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero

Ángel García contó en El Partidazo de COPE qué ha pasado en la ruptura entre Ferrero y Carlos Alcaraz, que hoy han anunciado su separación. Juan Carlos está muy tocado y lo ha dicho él mismo , reconociendo que quería seguir. No es una decisión deportiva porque es la mejor temporada de la carrera de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ha sido nombrado mejor entrenador de la temporada. Tampoco es una decisión personal: hay mensajes de cariño y mucho agradecimiento en redes y la relación de Carlos y Juan Carlos ha sido y es buena; incluso siempre le llamó su segundo padre y le dio una importancia clave en su formación y en su carrera. Es una decisión económica y contractual: relación Carlos padre-Juan Carlos es complicada desde hace tiempo.

- ACADEMIAS: el modo de vida y el gran proyecto de vida de Juan Carlos Ferrero es su Academia y aunque Carlos entrenó e incluso vivió allí, su padre Carlos tiene una Academia desde 1993 y lógicamente prefiere que el nombre y el apellido que comparte con su hijo se asocien a su propia Academia y no a la de Juan Carlos. Desde hace bastantes meses, esa ha sido la orden y así han cambiado los mensajes públicos y hasta la publicidad en la ropa del equipo durante los entrenamientos

- VIAJES: Ferrero tiene 3 hijos y nunca le gustó viajar, por eso no hacía la temporada completa y por eso Alcaraz se desplazaba hasta Villena a entrenar. Se encontró una solución con la figura de Samu López, que hizo la mitad de la temporada el año pasado, pero el número 1 del mundo quiere un entrenador a tiempo completo y con disposición total a viajar. “Si el número 1 del mundo viaja a Buenos Aires, lo normal es que su entrenador viaje a Buenos Aires. Y si el número 1 del mundo entrena en Murcia, lo normal es que su entrenador viaje a Murcia y no al revés”

Alcaraz y Ferrero, en Wimbledon

- DINERO: Ferrero cree que su trabajo vale X y quién le paga ha decidido que vale menos que X. Si lo quieres, bien, y si no… Ley de empresa, nos puede pasar a cualquiera. Y en el tenis a veces parte del sueldo del equipo sale del 'prize money', de los premios que gane el tenista durante la temporada. Y claro no es lo mismo un porcentaje bastante alto de lo que Alcaraz ganaba cuando empezó que el mismo porcentaje de los 19 millones de dólares que ha ganado en 2025 por jugar muy bien al tenis

el futuro de carlos alcaraz

Samu López ha empezado hoy la pretemporada y hará la gira en Australia. Alcaraz ya está buscando un nuevo entrenador principal y debe ser uno que pueda viajar y que quiera desplazarse a Murcia en pretemporada y en las épocas sin torneos… Y que al mismo tiempo tenga el nivel para entrenar al número 1 del mundo… Y eso no es fácil…