Gonzalo Miró y la pregunta que se hace tras los pitos a Lamine Yamal en Villarreal: "¿Seguirá el camino de Neymar o el de Messi?"

En el mundo del fútbol ha surgido una creciente preocupación en torno a una de sus jóvenes estrellas. Se está volviendo recurrente que en cada campo que pise, Lamine Yamal reciba pitadas, el último en el partido contra el Villarreal. Para Gonzalo Miró, "de seis meses a esta parte, se habla más de él por otras cosas que por las futbolísticas", lo que ha encendido un debate sobre la dirección que está tomando su carrera profesional.

El foco mediático se ha desplazado de sus actuaciones en el terreno de juego a su vida personal. Asuntos como "si sale mucho, si sale poco, de dónde vive, de dónde ha ido de vacaciones, de con quién sale, deja de salir" se han convertido en tema de conversación habitual, un hecho que, según Gonzalo Miró, "al final no le benefician".

EFE Lamine Yamal celebra tras anotar el segundo gol de su equipo.

El temor de Gonzalo Miró

Este seguimiento de su vida privada coincide con un descenso en su rendimiento deportivo, a parte de por sus lesiones durante la temporada. Aunque nadie duda de que sigue siendo un jugador excepcional, para Miró "esta temporada es verdad que ese rendimiento no ha sido tal". Esta combinación de factores ha llevado a que muchos se planteen una duda razonable.

Este chaval va a coger el camino de Neymar o va a coger el camino de Messi" Gonzalo Miró

La principal incertidumbre es si el jugador logrará mantener la concentración necesaria para alcanzar la cima o si, por el contrario, las distracciones fuera del campo terminarán por afectar su progresión. Y por ello, Gonzalo Miró lanza la siguiente pregunta: "Oye, ¿este chaval va a coger el camino de Neymar o va a coger el camino de Messi?".