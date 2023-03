Mónica Marchante y las cifras de Iago Aspas antes de ir al Mundial: "Teníamos a Maradona y no lo llevamos"

La Selección Española de Fútbol vuelve a llamar a la puerta de Iago Aspas con la llegada del técnico Luis de la Fuente. El delantero gallego del Celta de Vigo ha sido incluido en la primera convocatoria que ha hecho el nuevo seleccionador. El goleador del Celta, de 35 años, fue una de las principales novedades para los dos próximos partidos de clasificación de cara a la Eurocopa de 2024. Esos encuentros se disputarán el día 25 de marzo ante Noruega (Málaga) y el 28 contra Escocia (Glasgow). Algo que dio que hablar en 'El Partidazo de COPE' de este jueves.

Luis de la Fuente cree que el delantero del Celta de Vigo ha hecho méritos de sobra para estar en su primera convocatoria como máximo responsable de la selección española. El moañés ha jugado 18 partidos con la Selección, marcando seis goles y dando otras tantas asistencias en 680 minutos de juego. Aspas no había contado con la confianza del anterior seleccionador, Luis Enrique, a pesar de mostrarse como uno de los delanteros más en forma del fútbol español. No lo convocó para el Mundial de Qatar.

Iago Aspas vuelve a la selección casi cuatro años después, desde junio del 2019, y habló muy claro sobre el anterior técnico, Luis Enrique. El jugador del Celta afirmó que en el anterior ciclo "no teníamos un plan B cuando se atascaba el plan A" y que "no teníamos opciones para dar la vuelta a la situación". Además, el delantero dijo que "no estaba de acuerdo con Luis Enrique" cuando el asturiano justificaba sus ausencias porque era un futbolista sobre el que había que centrar al equipo. Pero Mónica Marchante sacó los datos.

La reflexión de Mónica Marchante

"Tampoco es para ponerse así", reflexiona la tertuliana de 'El Partidazo de COPE' tras hacer una larga justificación, por lo que ella cree que Luis Enrique hizo bien al no llamarle para el Mundial que puedes escuchar aquí. Más adelante, en el programa, Miguel Ángel Díaz exponía que sus datos en la Selección eran superiores "a los de Morata" en cuanto a goles por partido. La persona de COPE que más sabe sobre los entresijos del equipo nacional sumaba de media por partido "menos de 45 minutos", por lo que recalcaba la relevancia de su paso por 'La Roja'.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Mis datos están ahí, hago más de 10 kilómetros por partido. No podemos depender solo de un jugador en el tema defensivo o los demás te aniquilan", reflexionó un Aspas en la rueda de prensa, que piensa que es un jugador "versátil, que puede jugar en varias posiciones, ya sea en punta o en banda, tengo varios registros...". Para Iago, "es un orgullo y privilegio defender a mi selección": "Me tocó esperar, hay un cambio de ciclo, con otro seleccionador. Cree que estoy entre los mejores y estoy deseando que llegue el partido".