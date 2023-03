Iago Aspas: "No estaba de acuerdo con las explicaciones de Luis Enrique sobre mí"

Iago Aspas, capitán del Celta que está de vuelta a la selección española, analizó el estilo del último seleccionador, Luis Enrique, y aseguró que España no tenía "plan B" y "cuando fallaba el plan A, no había otros registros de futbolistas", lo que provocó la eliminación del Mundial de Qatar para el que no fue convocado.

"Estaba deseando que metiera gol la selección española", confesó Aspas al ser preguntado por la impotencia que sintió todo el país en el duelo ante Marruecos que costó el pasado diciembre la eliminación del Mundial. "Con Luis Enrique tenía un modelo de juego muy marcado para mí. Desde el punto de vista de entrenador que puedo ser en un futuro, no teníamos plan B y cuando fallaba el plan a, no había otros registros de futbolistas para dar la vuelta a la situación", analizó.

El delantero gallego elogió el cambio de línea con la llegada de Luis de la Fuente y la llamada a los tres máximos goleadores nacionales de LaLiga como son Aspas, Joselu Mato y Borja Iglesias. "Ahora el míster trajo a los tres máximos goleadores nacionales. Si no hay gol, no sé qué más se le puede pedir".

"Los méritos en mi equipo me han traído aquí. No sólo ahora sino los otros 18 partidos que jugué. Cada vez que vengo aquí vengo a partirme el alma para tener otra oportunidad. Para mí, estar aquí es un premio y no voy a dejar pasar la oportunidad", recalcó Aspas en rueda de prensa.

Con 35 años en el carné, el delantero del Celta subrayó que es un "orgullo" y "privilegio" defender la camiseta de su país, aunque confesó que le hubiera gustado "volver antes". "El míster creía que otros eran los mejores y me tocó esperar. Ahora hay un cambio de ciclo, otro seleccionador y tengo muchas ganas puestas en que llegue el partido del sábado", indicó.

Ver el anuncio de la lista y ver que su nombre no estaba una y otra vez fue un revés para el jugador celeste. "Veía que hacía las cosas bien en mi equipo, la gente siempre me decía que tenía que volver, pero quien tenía que tomar la decisión era el seleccionador y tocaba esperar otra oportunidad", relató.





Acerca de la falta de compromiso defensivo y de que el Celta sólo jugaba para Aspas, posibles argumentos de Luis Enrique para no convocarle con España, el ariete gallego mostró su desacuerdo. "No estaba de acuerdo, no tuve esa charla con Luis Enrique, pero en mi equipo tengo que correr como el que más. Hago hojas de 10 kilómetros en cada partido y somos un equipo en el que todos tenemos que defender", señaló.

De su último partido con España contra las Islas Feroe en junio de 2019, guarda un "recuerdo muy bonito" porque dio una asistencia y se ganó por 1-4. "Jugamos en un campo sintético y nunca había estado en las Islas Feroe", apuntó el futbolista, que señaló que trabaja "todos los días" para jugar con el combinado nacional y "tener más minutos".

"Luego el verde te premia o no. La edad es la que es. Me costó muchísimo llegar hasta aquí. Jugué en Segunda B, en Segunda, en Primera ... No miro de aquí a un año y medio, veo la siguiente semana, hay que ir partido a partido. No sé si la temporada que viene meteré 30 goles o me lesiono", dijo sobre su posible presencia en la Liga de Naciones o la Eurocopa del próximo año.

A Aspas le gusta "estar en el terreno de juego" como delantero o segundo 'punta'. "Puedo ser un futbolista que juegue por fuera. Tengo varios registros y eso puede ser bueno o no, porque puedo ser el suplente de todos", explicó. Quiso pensar que no había motivos extradeportivos en sus no convocatorias ("Trataba de marcar los máximos goles, pero no valía para la anterior etapa", indicó), y acerca de su compañero en el Celta Gabri Veiga no ocultó que su deseo es que se quede en el conjunto vigués.

"Me gustaría que se quedara con nosotros. Estamos en un buen momento a nivel institucional y deportivo en el club, dando pasos pequeños pero muy buenos, y el año que viene es el centenario. Yo digo que si vas al súper y la pera vale 4 euros, tienes que pagar 4 euros, y si vale 40, tienes que pagar 40. Lo mejor es que siga creciendo en su club. Puede salir algo goloso, pero luego no sabes lo que puede pasar", manifestó ante el posible interés de equipos 'grandes' como el Real Madrid o de la Premier League.