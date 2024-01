El factor que el Real Madrid tendría que tener en cuenta para fichar a Kylian Mbappé en 2024: "¿Le dejarían?"

El culebrón se abrió el mismo 1 de enero. Restan seis meses para que Kylian Mbappé finalice su contrato con el PSG, por lo que ya es libre para negociar una nueva vinculación con cualquier club. Como has escuchado en El Partidazo de COPE, el Real Madrid tiene decidido que esta vez no será como las anteriores.

El jugador francés acaba contrato con el PSG el próximo 30 de junio y eso significa que el Real Madrid ya puede intentar fichar a Mbappé sin negociar con los parisinos. Dentro de todos los precedentes y las cuestiones a tener en cuenta, José Luis Corrochano, Arancha Rodríguez, Melchor Ruiz, Roberto Morales y Dani Gil destacaron una.

Florentino Pérez no se ha olvidado del futbolista francés y la intención del club blanco es intentar cerrar un acuerdo con Mbappé. Esa es la intención del Real Madrid, que no quiere repetir viejos episodios en los que el jugador deja a la entidad en la estacada.

Esos son los planes en Concha Espina, pero habrá que ver si coinciden con los de Mbappé que sigue sin abrir boca sobre su futuro y en Francia ya comienzan a surgir rumores sobre que esperará hasta febrero o marzo. El jugador no tiene prisa por firmar nada, aunque si quiere jugar en el Real Madrid, no le va a quedar otra opción.

Fichar a Kylian Mbappé en 2024

Tanto Arancha Rodríguez como Dani Gil, en El Partidazo de COPE, han informado del futuro de la estrella francesa. La información de Arancha apunta a que el Real Madrid no valora ponerse en contacto con Mbappé para evitar un nuevo culebrón, como ya sucedió el pasado verano.

Aunque el conjunto blanco esperaría un gesto del futbolista para lanzarse a por él. Y desde Francia, nuestro colaborador, Dani Gil, señala que el PSG desea conseguir la renovación de jugador de Bondy. La tranquilidad reina, por el momento, en el conjunto parisino que espera retener a su gran estrella.

Mbappé celebrando un gol con el PSG





El Real Madrid tiene claro que ya han hecho todo lo que podían hacer para que Mbappé jugase de blanco. Las sensaciones que trasladan su entorno, con el que siguen en contacto, son que no están por la labor de renovar y sí de dar el salto hacia una nueva aventura, aunque nadie termina de fiarse.

Mientras todo eso pasa entre Real Madrid y PSG, en Inglaterra, aseguran que el Liverpool no se ha olvidado de Mbappé y podría entrar en la carrera por su fichaje para el próximo verano. Klopp ya quiso al jugador en anteriores ocasiones y los medios ingleses informan sobre ello.

La llegada de Mbappé, como no puede ser de otro modo, mejoraría aún más la plantilla del Real Madrid, pero no será a cualquier precio. El PSG no ha cumplido las expectativas en Europa y, a la vez, Kylian ha visto cómo el Bernabéu mantenía intacta su capacidad para atraer los focos mundiales sin su presencia.

Pero, vaya donde vaya, existe una prioridad para Kylian Mbappé que cualquier club que desee contratarle debe conocer. Se trata de los Juegos Olímpicos de París 2024, objetivo del futbolista parisino. La presencia del jugador más referencial del planeta lo es también para la Federación Francesa de Fútbol y el presidente de la República, Emmanuel Macron.

Kylian Mbappé celebra el empate ante el Newcastle en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. CORDONPRESS





Por ahora, Mbappé ha comunicado al PSG su decisión de no prolongar el año opcional su contrato, que finaliza justo antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024, del 26 de julio al 11 de agosto de 2024. Optaría a una de las tres plazas para mayores de 23 años.

La Eurocopa, en Alemania, se iniciará el 14 de junio y finalizará el 14 de julio, 12 días antes de disputar los Juegos. Competir en ambas puede tener consecuencias en su rendimiento en el primer curso en un nuevo destino, por lo que definirlo debe ser un elemento clave en la negociación. "¿Le dejarán?", se pregunta Dani Gil en El Partidazo de COPE.