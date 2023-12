El milagro de Sergio Rico: "No me acuerdo desde cuatro horas antes del accidente hasta que desperté"

El grave accidente que sufrió el futbolista Sergio Rico el pasado mes de mayo, cuando un terrible golpe de un caballo le dejó casi un mes en coma inducido, nos hizo temernos lo peor.

Sin embargo, el jugador del PSG sobrevivió después de 26 días en coma y, lo mejor: sin ninguna secuela ni física ni psíquica. Este jueves, Sergio Rico atendió la videollamada de El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, para contarnos cómo está siendo su recuperación, para contagiarnos de su buen estado de ánimo y para revivir el milagro que le ha tocado vivir.

Rico atendió a la Cadena COPE desde Sevilla, donde está cerca de su familia y donde todavía tiene que pasar varias revisiones e intenta recuperar su buen tono físico hasta que los médicos le puedan dar el alta definitiva. Por el momento no puede practicar el deporte al más alto nivel porque le tienen limitado el ejercicio hasta las 130 pulsaciones, pero Sergio duerme "de maravilla, como un bebé. Y estoy con ganas de que el médico me dé algo má de libertad porque yo me siento bien", confesó.

Sergio Rico abandona, de la mano de su mujer, Alba Silva, el hospital donde estuvo ingresado durante casi tres meses (INSTAGRAM)





¿En qué momento deja Sergio Rico de recordar?

El accidente tuvo lugar el 28 de mayo de 2023. Sergio Rico venía de jugar con el PSG y cogió un vuelo hasta Málaga. Allí, le esperaba un amigo con el que viajaría en coche hasta Ayamonte (Huelva) para disfrutar de El Rocío, donde sufrió un accidente en el que un caballo le golpeó en el cuello.

¿Pero qué es lo que recuerda Sergio Rico de aquel día? "Recuerdo llegar a Málaga, recogerme un amigo con el coche y caminar dirección a Atamonte... Y no recuerdo nada más hasta después en el Hospital", confesó. Incluso ha intentado reactivar los recuerdos de ese día "pasando por los sitios donde estuve el día del accidente para intentar recordar y no me acuerdo de absolutamente nada".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lógicamente, durante los 26 días que le duró el coma inducido, no tiene ningún recuerdo. Además, la sedación que tenía puesta era muy fuerte: "Era de fentanilo. Incluso en el proceso de que me bajaron la sedación, porque no me lo pueden quitar del tirón, no recuerdo nada de ese proceso. Alba, mi mujer, me cuenta muchas anécdotas que pasamos con las enfermeras y familiares y no me acuerdo de nada".

¿Y qué pasó cuando Sergio Rico abrió los ojos? "Tampoco me acuerdo. Cuando desperté, creo que estaban conmigo mi mujer y mi madre". A Rico, después, le contaron que el médico le preguntó si reconocía a su esposa, Alba. "Dije que era mi mujer", para tranquilidad de los presentes en aquella habitación del hospital.

Sergio Rico se abraza a su mujer, Alba, en el hospital donde estuvo ingresado (Instagram)





La suerte de no sufrir secuelas

Más allá de perder 20 kilos en el hospital, del que salió casi tres meses después de su ingreso, Sergio Rico celebra no haber tenido una sola secuela: ni en forma de pesadillas, ni de pérdida de recuerdos, ni de fallos psicomotrices... Su cuerpo y su cabeza están en perfectas condiciones.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA A SERGIO RICO, EN EL PARTIDAZO DE COPE CON JUANMA CASTAÑO

Audio





Y el hecho de no acordarse de nada seguramente no le haga ser consciente del todo de lo cerca que estuvo de perder la vida, dadas las noticias que salían aquellos días del hospital. "Lo vimos todo tan negro", recordó Juanma Castaño. "Se hace duro y cuesta arriba, mi familia iba a visitarme y no tenían ninguna respuesta, solo veían una persona dormida", respodió Sergio Rico.

"Yo sigo siendo el mismo. Al final, fui el que menos he sufrido, no me he dado cuenta de la misa la media. Mi pensamiento no ha cambiado". El mejor síntoma, sus ganas de "volver a mi rutina y volver a sentirme futbolista".