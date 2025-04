Mikel Merino, en El Partidazo de COPE: "En un campo de fútbol pueden pasar mil cosas y por eso les tenemos tanto respeto"

Juanma Castaño entrevistó al jugador del Arsenal Mikel Merino, 48 horas antes del partido que le enfrentará al Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Sobre las opciones que tienen los blancos de remontar el 3-0 de la ida, Merino dice que es normal que tengan ese pensamiento: “Tiene que ser la mentalidad que tiene un equipo. Si fuera al revés, tendríamos esa mentalidad. En un campo de fútbol pueden pasar mil cosas y por eso les tenemos tanto respeto. No he hablado nada con mis compañeros de ese tema. Lo saben porque son hechos que han pasado años anteriores y más en Champions. Va a ser un partido bonito e importante; como uno de los veteranos intentará aportar mi experiencia pero mis compañeros están bastante tranquilos”.

Sobre cómo debe jugar su equipo en el Santiago Bernabéu, dijo que “El resultado siempre te genera algo, te cambia. Lo que hemos hecho toda la temporada es ser fieles a nuestra manera de jugar, a ser dominantes, ser valientes”. Y Juanma le preguntó cómo puede reaccionar el equipo si el Madrid consigue marcar pronto: “En cualquier eliminatoria el aspecto psicológico es importante, y con el Madrid, más por todo lo que hay detrás; pero el equipo está preparado. Hay que adaptarse a lo que ocurra y estar concentrado. Mentalmente trabajamos mucho todos los días, el míster nos pone en situaciones de estrés y nos prepara para cualquier tipo de partido”.

Mikel Merino habló de los dos golazos de falta de Rice en la ida: “Se ha ganado el derecho de tirar las próximas 10 o 15 faltas. Sabía que tenía un golpeo muy bueno del balón, pero hacerlo en un escenario tan grande y contra el Madrid, tiene una repercusión enorme. Tuvo la suerte en momento más importante”.

Cordon Press Mikel Merino celebra su gol, en el Arsenal - Real Madrid

El futbolista español reconoció el jugador que más le gusta del Real Madrid: “Todos son jugadores de un nivel altísimo, todos me encantan, pero el que más me gusta y ya he dicho que me gustaría jugar con él, es Rodrygo. Es muy bueno técnicamente, entre líneas juega muy bien, va al espacio bien... me gusta mucho verle jugar. Es un perfil que a todo centrocampista le gustaría jugar con él”.

Mikel está jugando, tanto en el Arsenal como en la selección española, de falso nueve: “Está siendo una temporada especial, no solo por los goles, por disfrutar de una posición distinta y que nunca había experimentado en mi carrera. Parece ser que estoy dando rendimiento”.

Por último, Juanma le preguntó por los dos goles de falta directa: “Nicolas Jover es un crack, trabaja muchísimo el balón parado y lo entrenamos mucho. En el fútbol moderno es muy importante y decide partidos”.