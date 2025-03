Miguel Ángel Díaz desvela la gran sorpresa del once de Ancelotti para el Real Madrid - Atlético: "Van a jugar juntos"

Miguelito y el once del Real Madrid contra el Atlético de Madrid

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan este martes a partir de las 21:00 horas el partido de ida de octavos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu. Los dos equipos llegan de una manera muy distinta porque el equipo blanco perdió el pasado sábado ante el Betis 2-1 y se quedó a tres puntos del liderato del Barcelona y a dos del Atlético de Madrid, que derrotó 1-0 al Athletic de Bilbao con un gol de Julián Álvarez en los minutos finales.

900/Cordon Press Los jugadores del Real Madrid, durante el encuentro ante el Betis900/Cordon Press

El Madrid llega con muchas dudas tras la mala imagen dejada en el Benito Villamarín, donde Carlo Ancelotti acusó a su equipo de falta de actitud y de compromiso: “Ha sido un mal partido. Hemos empezado bien, pero después no hemos sido capaces de tener el ritmo inicial, actitud ni compromiso. Se nos ha escapado el control del partido contra un equipo que ha jugado mejor que nosotros y ha merecido ganar. Si jugamos así no vamos a ganar el martes, está bastante claro”.

La gran duda del técnico italiano será si podrá contar o no con Valverde. El uruguayo es una pieza clave en el conjunto merengue pero no juega desde el partido de vuelta en la eliminatoria ante el Manchester City que le dio al equipo el pase a los octavos de final. Después de no ser convocado ante el Betis, Valverde entrenó con todo el equipo este lunes y parece que podría ser titular ante el Atlético de Madrid.

Cordon Press Fede Valverde no entrenó este domingo con sus compañeros.

Fuera de la duda de Valverde, hay que ver quién será el sustituto del sancionado Bellingham. En Sevilla fue Brahim el que salió en el once y fue el autor del único gol de su equipo. En el centro del campo estuvo acompañado de Modric y de Tchouameni. Lo que es seguro es que en defensa volverá al centro de la zaga Asencio, que no jugó ni un solo minuto en la derrota ante el Betis.

Por su parte, el Atlético de Madrid tiene un once muy definido, con la única duda de si Simeone contará con Lino o con Gallaguer. El entrenador argentino podría esperar a saber si Valverde acaba jugando y si lo hace en el lateral derecho, para decidirse entre uno u otro jugador.

miguel ángel díaz da el once del real madrid

En El Partidazo de COPE se habló de la previa del Real Madrid - Atlético de Madrid y Miguel Ángel Díaz contó el posible once titular que pondrá Carlo Ancelotti en este partido de Champions:

“Y según la información que tenemos, van a jugar juntos Brahim, Rodrygo, Vinicius y Mbappé. No jugaría Luka Modric; estarían en el doble pivote Tchouameni y Camavinga. Serán tres cambios, tan solo con respecto al equipo que jugó el pasado sábado en Sevilla contra el Betis. Valverde, lateral derecho. Este es el equipo: Courtois en portería; Valverde, que jugaría su partido 300 y llevaría el brazalete de capitán en el lateral derecho; Mendy, lateral izquierdo; Asencio y Rüdiger, pareja de centrales. Tchouameni y Camavinga en el doble pivote, bandas para Rodrygo y Brahim.... Vamos a ver cómo, porque el otro día inició Brahim por la izquierda; y arriba Vinicius y Mbappé”.