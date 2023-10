Messi dedica su Balón de Oro y el Mundial de Catar a Maradona en el día de su cumpleaños: "Con vos"

El argentino Lionel Messi dedicó a Diego Maradona su octavo Balón de Oro, que recibió el día en el que el 'Pelusa' hubiera cumplido 63 años.

?? The speech of the 2023 Ballon d'Or winner, Lionel Messi #ballondorpic.twitter.com/HRaNdRwclG — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

"Me acuerdo de Diego, que es su cumpleaños y no hay mejor lugar para felicitarle que rodeado de tanta gente a la que le gusta el fútbol, como le gustaba a él. Feliz cumpleaños, Diego, este premio lo comparto con vos", dijo en un abarrotado teatroChatelet de París durante la gala del Balón de Oro

También se acordó de su familia, "la que está en Argentina y la que está en Miami", así como de sus seres más cercanos. "A mi mujer y a mis hijos les agradezco que me hayan acompañado en mi carrera, por haber estado en los peores momentos y por haberme ayudado a cumplir mi sueño. Sin ustedes no hubiese sido posible", indicó.

"Nunca imaginé tener la carrera que tuve, haber conseguido todo en el fútbol. Como hablaba Aitana -Bonmatí-, tuve la suerte de estar en el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de la historia, y eso hace que todo sea más fácil. Tuve derrotas duras con la selección argentina, donde pasé muchos malos momentos, y nunca bajé los brazos. Estoy orgulloso de no haberme quedado en el intento", destacó.

En otro orden de cosas, el atacante argentino aventuró "una pelea hermosa durante muchísimo tiempo" entre el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé. "Los dos se merecen el premio", explicó.

"No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian, que han tenido un año increíble; no tengo dudas de que en los próximos años se van a hacer con este premio. Viendo los jóvenes que hay aquí esta noche, sé que voy a disfrutar del fútbol durante muchos años más", concluyó