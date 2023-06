El mensaje del Real Madrid sobre Mbappé que desvela Paco González y es clave para su futuro: "Ni pío"

El pasado lunes varios medios franceses informaban de una carta enviada por Kylian Mbappé al París Saint-Germain. El futbolista, en la misiva, comunicaba al equipo parisino de no renovar su contrato hasta 2025.

Hay que recordar que el pasado verano el delantero ampliaba su vinculación con el PSG hasta el 2024. Pero en el documento firmado se incluía una cláusula unilateral, por la que Mbappé podría decidir si seguir ligado o no un año más al club galo.

Tras conocerse la noticia, también desde Francia, se informaba que el conjunto francés empezaba a plantearse una posible venta del jugador.

El Tweet y las declaraciones de Mbappé

Pero Kylian salía al paso de los rumores para acallarlos, o por lo menos esa era su intención, publicando un mensaje en sus redes sociales. En el texto publicado en twitter calificaba de "MENTIROSAS" a todas las informaciones publicadas sobre su futuro y sus intenciones de abandonar el PSG.

"MENTIRAS… Al mismo tiempo, cuanto más grande es, más pasa. Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG donde estoy muy contento", eran las palabras del futbolista, que rompía así su silencio, afirmando que su intención era la de jugar la próxima temporada con la camiseta del conjunto francés.

A esto hay que sumar las declaraciones que realizaba este mismo miércoles en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport'.

"No he pedido ser vendido o salir al Real Madrid. Solo confirmé que no quiero activar el año extra previsto en el contrato. Nunca hemos hablado de una renovación con el PSG, pero estoy feliz de quedarme aquí la próxima temporada", eran las explicaciones del jugador en el medio italiano.

La palabras de Florentino Pérez

Todos estos rumores sobre Mbappé han vuelto a saltar tras la palabras de Florentino Pérez a un aficionado. El presidente del Real Madrid respondía a un seguidor madridista sobre una posible llegada de la estrella francesa.

"Sí, pero no este año", fueron las palabras que Florentino dirigió al hincha.

Paco González en El Partidazo de COPE

Paco González, director de Tiempo de Juego, hablaba en El Partidazo de COPE de la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Paco respondía todas las preguntas de Juanma Castaño con negativas sobre el delantero francés, pero dejaba una puerta abierta para 2024.

"A Florentino le gustaría, pero a partir del 1 de enero. Estoy convencido que lo intentará", comentaba el director de Tiempo de Juego.

Y añadía: "El mercado no es el que era. Antes tocabas la puerta de un club, ofrecías el traspaso y la cantidad y vendían. Ahora con los jeques ha cambiado, porque no necesitan el dinero".

Para finalizar Paco González comentaba: "Parece que desde Francia están intentando enfadar a Mbappé. El club quiere ensuciar el tema, pero el jugador lo ha desmentido todo en un tweet".

"No llegará nada más. La visión del club es que Joselu mejora a Mariano, Brahim sustituye a Asesion, y que Franc García viene para rotar con Mendy. No hay que esperar más refuerzos. Ni Kane, ni nadie más", concluía.