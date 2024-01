Medina Cantalejo advierte a Xavi Hernández por su actitud contra los árbitros: "Sobrepasa un límite"

En la previa de la Supercopa de España que se juega en Arabía Saudí a partir de este miércoles con los partidos entre el Real Madrid - Atlético de Madrid y el Barcelona - Osasuna, cuya final será el próximo domingo, Juanma Castaño ha entrevista a Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, en El Partidazo de COPE. El colegiado ha hablado acerca de las recientes actitudes de Xavi Hernández en los partidos del conjunto culé y el cambio en el criterio de con respecto a las tarjetas amarillas y los avisos a jugadores y entrenadores.

Temporada de altibajos en Barcelona

Los blaugranas son los actuales campeones de Liga y de la Supercopa de España, cuya edición 2023-24 se juega esta misma semana con la presencia del FC Barcelona. En el pasado mercado de traspasos de verano, el conjunto culé se reforzó principalmente con 'los Joaos', Joao Félix y Joao Cancelo, ambos en calidad de cedido con la intención de mejorar posiciones que estaban 'cojas' en la plantilla catalana.

Mika Mármol frente a la defensa del Barça en el partido con Las Palmas.EFE





La temporada 2023-24 no marcha tan bien como a Xavi Hernández le gustaría. Hasta el Momento, el Barça se encuentra tercero en Liga, a siete puntos del Real Madrid y del Girona; en Champions, sí que han pasado como primeros de grupo aunque con dificultades, y han pasado recientemente a los octavos de final de la Copa del Rey tras vencer 2-3 al Barbastro.

Cambio en el criterio de tarjetas y advertencias

Debido al comportamiento de los entrenadores, Medina Cantalejo decidió llegar a un acuerdo con el presidente del Comité de Entrenadorespara "flexibilizar un poco las tarjetas amarillas tan tempranas, sino que hubiera una advertencia verbal", explicó el máximo dirigente de la CTA. "En el momento en el que esa línea se sobrepasa, el árbitro tiene que actuar con contundencia sea un equipo grande o pequeña", añadió.

Medina Cantalejo aseguró tener todo este tipo de reglas comentadas con el cuerpo de colegiados. "Lo que nosotros hayamos hablado con nuestros árbitros de los entrenadores sobre actitudes que entendamos que no son de un comportamiento como debe de ser, se lo hemos dejado clarísimo, tanto al árbitro principal como al cuarto árbitro y al asistente número uno", aseguró.

El presidente de la CTA ha hablado acerca de las resposabilidades de cada miembro del cuadro arbitral durante un partido. "Las imágenes son las que son y cuando alguien no cumple con su obligación, la mía es decirle que las decisiones disciplinarias están para que las personas que están dirigiendo el partido lo hagan dentro de unos cauces de normalidad y de educación, cuando se traspasa esa línea sea quien sea", explicó.

Actitudes de Xavi Hernández

En los últimos partido del Barcelona,a Xavi Hernández se le ha visto demasiado exaltado en algunos momentos de los encuentros hacia los árbitros, pero no ha recibido sanción en ninguna de las ocasiones. "Nunca he emitido opiniones en este aspecto (hablar sobre casos de entrenadores en específico) porque si alguna vez me he pronunciado por intentar clarificar, al final lo que ha habido es un efecto boomerang hacia nosotros", comentó Medina Cantalejo.

Entrenamiento a puertas abiertas de Navidad del FC Barcelona.EFE





Sin embargo, el presidente de la CTA ha confirmado que, tanto con respecto el del Barça como con el resto de técnicos de LaLiga, se ha tratado de la misma manera. "Lo que entendemos que ha tenido que hacerse con este entrenador o con cualquier otro, te garantizo que se le ha dicho de manera clara y contundente a los árbitros implicados", concluyó.

