Matxín, en El Partidazo de COPE: "Cuando Pogacar probó el pavé preguntó con su humildad si tenía hueco para correr la Paris-Roubaix"

Este fin de semana se disputará la clásica Paris-Roubaix, una de las carreras más importantes de la temporada de ciclismo en la que el favorito para la victoria final volverá a ser Pogacar. Juanma Castaño entrevistó a su director, Joxean Fernández "Matxín".

Juanma le preguntó por si le da miedo que Pogacar corra esta carrera: "No estoy nervioso, es ilusionante. Es una experiencia nueva de un corredor que no tiene el perfil para correrlas pero tiene los arrestos para nuevos estímulos. Era un año en que se podía hacer porque no iba a correr el Giro. Cuando probó el pavé preguntó con su humildad si tenía hueco para correrla. Primero tienes que enamorarte de esta carrera, te tiene que gustar. Pogacar, aunque no tenga el perfil, tiene tanta clase que sale favorito en cada carrera... pero esto es un reto, un estímulo".

Sobre si su ciclista es el favorito, reconoció que no: “Van der Poel es el favorito número 1, porque la ganó el año pasado y por su perfil. Es un ciclista con muchos más kilos en plano con potencia".

Dicen que la Paris-Roubaix es una de las carreras más duras: “Para mi no es la carrera más dura. La inseguridad y las caídas son el abc del ciclismo. Cambia la presión y la anchura de la rueda. El manillar no hay que cogerlo fuerte, hay que ir como si fueras flotando".

Esta carrera es mítica por los tramos de pavés que tiene: “Dependiendo si la carretera está muy ovalada, no se puede ir por el centro. Normalmente los lados están más lisos pero a veces la pendiente te saca hacia los laterales".