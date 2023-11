Mateu Lahoz confirma su deseo de volver a arbitrar: "Si me llaman del CTA, vuelvo a pitar de cabeza"

Mateu Lahoz ha hablado con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE sobre la posibilidad de volver a arbitrar de manera profesional.

"A día de hoy me sigo despertando con la ilusión de arbitra", dijo Mateu. El árbitro también aseguró que si tiene la mínima posibilidad de volver a los terrenos de juego, no la desaprovecharía: "A lo mejor no, de cabeza".

Meteu también confirmó que si hoy no es árbitro de Primera Divisón es por la decisión del CTA de descenderle de categoría.

POLÉMICAS ARBITRALES EN ESTE INICIO DE TEMPORADA

Las polémicas arbitrales están en boca de todos y han ocasionado que lo árbitros sean las personas más perseguidas por los medios de comunicación para explicar los motivos de por qué se toma una decisión u otra en las jugadas más polémicas. Durante estos tres meses de competición, muchos equipos han alzado la voz en contra de los arbitrajes que están recibiendo. El Celta de Vigo es uno de los más afectados por esta controversia y tanto Iago Aspas como Rafa Benítez han criticado abiertamente estas decisiones: "Deberíamos estar casi en Champions con lo que nos han quitado", dijo el capitán del conjunto gallego después del partido contra el Sevilla, en el que el VAR anuló un penalti al Celta en la última jugada del partido.

Ayer Medina Cantalejo, presidente del CTA, compareció ante los medios de comunicación y aseguró que el trabajo del cuerpo arbitral está siendo muy bueno, pero que todavía quedan cosas por pulir y mejorar. Una de estas mejoras consistirá en hacer públicos los audios entre el árbitro principal de campo y sus compañeros del VAR. Hasta ahora es imposible a nivel legal publicar al momento los audios y aseguran que ya están trabajando para que los aficionados puedan escuchar y entender los motivos y el criterio por los que el árbitro ha decido juzgar de esa forma la jugada. El presidente también se acordó del Real Madrid y aseguró que la forma de actuar del equipo madrileño "no es la correcta" y que es una manera de alimentar el descontento con el colectivo arbitral innecesariamente: "Espero que se recapacite sobre este modo de actuar, habrá ciertos errores, pero entiendo que hay otra forma de hacer las cosas, nuestra casa está abierta. Se pueden hacer las cosas de muchas maneras con un poco de ética y educación".

Es cierto que los árbitros pertenecen a un colectivo al que se analiza socialmente con lupa y es probable que se les exija en ocasiones más de lo que pueden ofrecer. Es muy complicado tomar cientos de decisiones durante 90 minutos y no equivocarte en ninguna. Precisamente por eso, es incomprensible que los árbitros no intenten justificar de alguna forma el porqué han tomado una decisión, cuando miles de aficionados no comparten esa decisión. El no compartir una decisión, no significa que los aficionados no puedan entender la elección arbitral.

Imagen de la decisión de De Burgos Bengoetxea





El ejemplo más claro de esta situación la vivimos hace unas jornada en un Getafe-Cádiz. De Burgos Bengoetxea tomó la decisión de expulsar a un jugador del Getafe por un codazo dentro del área, pero no señaló penalti porque el balón no estaba en juego. El colegiado se fue al VAR, vio la acción y se fue directamente a los dos entrenados a explicar lo que iba a explicar. No hubo quejas, malos gestos o palabras obscenas. Ambos entrenadores entendieron la situación y agradecieron n la rueda de prensa postpartido el gesto de De Burgos Bengoetxea: "Nos ha explicado la acción, nos ha explicado la jugada, que como no estaba el balón en juego, tenía que expulsarle porque era tarjeta amarilla y como ya llevaba una... Pero que no era penalti. Muy bien De Burgos porque nos ha aclarado cualquier duda. Salíamos perjudicados en esa acción, pero ninguna polémica. Ha estado francamente bien", dijo Bordalás.