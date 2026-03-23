Manolo Lama sobre la tarjeta roja a Valverde: "Tengo claro que no va a disputar el balón"

El Real Madrid ha vencido este domingo por 3-2 al Atlético de Madrid en la jornada 29 de LaLiga EA Sports, después de adjudicarse un derbi con muchos giros de guion. Liderado por un doblete de Vinicius, el equipo blanco ganó en el Bernabéu a un Atlético que se queda en la cuarta posición. El uruguayo Fede Valverde fue uno de los protagonistas al marcar y ser expulsado.

El derbi en el Santiago Bernabéu era clave para que los blancos siguieran el ritmo del Barcelona en su lucha por el liderato. A pesar de que Ademola Lookman adelantó a los rojiblancos antes del descanso, la locura se apoderó del encuentro en la segunda mitad.

Remontada blanca y reacción colchonera

El Real Madrid remontó en apenas tres minutos con un gol de penalti de Vinicius y un tanto de Valverde. Sin embargo, los colchoneros han reaccionado y Nahuel Molina, con un gran zapatazo, ha mantenido la esperanza rojiblanca.

La expulsión de Valverde, a debate

La jugada más polémica ha llegado en el minuto 77 con la expulsión de Fede Valverde por una dura entrada. El colaborador de El Partidazo de COPE, Manolo Lama, ha analizado la acción, afirmando que en directo le pareció excesiva: "Yo en el campo me parecía una exageración, creo que una amarilla era bastante".

Munuera Montero muestra la tarjeta roja a Fede Valverde

Sin embargo, tras revisar las imágenes, Manolo Lama ha matizado su opinión. "Luego he visto una toma en la que tengo claro que Valverde no va a disputar balón", ha señalado, dejando la decisión final en manos del colegiado: "Luego ya es decisión del árbitro si cree que la intensidad de la patada es para Roja".

Vinicius sella la victoria

Finalmente, un segundo gol de Vinicius ha certificado la victoria final por 3-2 para los de Ancelotti. Con este resultado, el Real Madrid se mantiene en la pelea por LaLiga y sigue a cuatro puntos del Barcelona.