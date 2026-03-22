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MUNDIAL ATLETISMO INDOOR 

Mariano García, campeón del mundo de 1500m; y Attaoui, bronce en 800

El murciano firmó un tiempo de 3:39.63, y ganó por 33 centésimas al portugués Isaac Nader. Attaoui, por su parte, finalizó tercero por detrás de Lutkenhaus y de Eliott Crestan.

Mariano García, durante los Mundiales Indoor de Atletismo

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Mariano García, durante los Mundiales Indoor de Atletismo

Agencia EFE

Publicado el - Actualizado

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El atleta español Mariano García hizo sonar por primera vez el himno español en los Mundiales en pista cubierta que se disputan en la ciudad polaca de Torun, tras proclamarse nuevo campeón del mundo de los 1.500 metros.

García, que firmó un tiempo de 3:39.63 minutos, aventajó en 33 centésimas al portugués Isaac Nader, vigente campeón del mundo al aire libre, que tuvo que conformarse con la plata con un crono de 3:40.06.

Completó el podio el australiano Adam Spencer que se colgó el bronce con un registro de 3:40.26 minutos.

Por su parte, el otro representante español, el barcelonés Carlos Sáez, concluyó octavo con una marca de 3:42.46.

MEDALLA DE BRONCE EN 800

El cántabro Mohamed Attaoui prolongó la fiesta española en el mediofondo en los Mundiales en pista cubierta que se disputan en la ciudad polaca de Torun, tras sumar al oro que logró Mariano García en los 1.500 metros una medalla de bronce en la final de los 800 metros.

Attaoui durante la semifinal de los 800 metros en los Mundiales de atletismo de pista cubierta

EFE

Attaoui durante la semifinal de los 800 metros en los Mundiales de atletismo de pista cubierta.

Attaoui, que firmó un tiempo de 1:44.66 minutos, se quedó a 28 centésimas del belga Eliott Crestan que logró la medalla de plata con un crono de 1:44.38.

Más lejos quedó el de Torrelavega del estadounidense Cooper Lutkenhaus, que a sus 17 años y 93 días se convirtió en el medallista más joven en la historia de los Campeonatos del Mundo bajo techo, tras imponerse con un crono de 1:44.24 minutos.

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