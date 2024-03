Manolo Lama tiene claro lo que pasará en el Valencia-Real Madrid: "Muy caliente"

Uno de los partidos de mayor tensión de la temporada tiene lugar en Mestalla este próximo sábado a las 21:00 horas entre el Valencia y el Real Madrid. De por sí, este es un choque con fricciones entre los dos equipos históricamente, pero con lo que sucedido entre la afición 'che' y Vinicius en el enfrentamiento de la temporada pasada. Ese encuentro acabó con una roja anulada al jugador brasileño en los minutos finales tras una tangana entre ambas plantillas.

Vinicius y el Valencia

El Valencia expulsará del estadio de por vida a los aficionados que profirieron gestos racistas a Vinicius "El Club condena enérgicamente este tipo de comportamientos, que no tienen cabida en el fútbol", señalan en un comunicado. La policía ha identificado a un aficionado. 22 may 2023 - 13:59

El choque entre el Valencia y el Real Madrid del pasado 21 de mayo de 2023 transcurría de una forma relativamente normal. En el minuto 71 se paró el encuentro porque Vinicius señaló a un aficionado de la grada porque este le estaba dirigiendo insultos racistas y gestos de mono. Además, en el tiempo de añadido el partido se volvió a pausar por una tangana entre los dos equipos, con el jugador brasileño y Hugo Duro como protagonistas. El extremo del Real Madrid recibió la tarjeta roja por una manotazo al delantero del conjunto 'che', que más tarde, le sería anulada.

Audio





Vinicius reaccionó en su Instagram después del partido. "No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento", expresó el brasileño. Al mismo tiempo, el Valencia publicó un comunicado en el que aseguraron que expulsarán de por vida a los aficionados que profirieron los insultos racistas hacia el jugador del Real Madrid.

Último enfrentamiento

La siguiente vez que se vieron las caras los dos equipos en el campeonato liguero, después de los incidentes con Vinicius, ha sido en la primera vuelta de esta temporada, pero fue en el Santiago Bernabéu. El encuentro de la 13ª jornada de la campaña terminó con un resultado muy abultado a favor del Real Madrid (5-1).

Ancelotti y Vinicius en el Real Madrid - Valencia.Cordon Press





El propio Vinicius hizo un doblete en el partido, al que se sumó el de Rodrygo y el otro gol de Dani Carvajal. Por parte del Valencia, Hugo Duro hizo diana para los 'ches'. Carlo Ancelotti aseguró en la rueda de prensa post partido que había sido "el mejor partido de la temporada. En los primeros 15 minutos se podría haber defendido un poco mejor y luego el partido ha sido perfecto".

Vinicius vuelve a Mestalla

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Casi un año después, Vinicius y el Real Madrid vuelven a Mestalla para enfrentarse al Valencia en LaLiga. Se espera un encuentro de alta tensión y Manolo Lama dejó claro en El Partidazo de COPE lo que va a pasar en el enfrentamiento. "Creo que el Valencia y la comisión de seguridad que ha declarado el partido de alto riesgo estoy seguro de que trabajarán a destajo, dentro y fuera, para que al cafre que se le ocurra escupir por la boca un insulto racista esté al minuto localizado y a los dos minutos en la trena. Ahora, de que el partido va a ser caliente, estoy convencido", explicó el narrador.

Ancelotti y Vinicius en el Real Madrid - Valencia.Cordon Press





"Yo he ido a muchos partido entre el Valencia y el Real Madrid y nunca he visto un partido tranquilo en Mestalla. Si no es por el árbitro, es por Pepe, si no es por Pepe, es por Juan o quien sea. No creo que el partido sea distinto. Estoy convencido de que no va a haber insultos racistas, pero el partido va a ser caliente y a Vinicius le van a meter mucha presión, dentro de los cauces y los límites dentro de un partido de fútbol", aseguró Manolo Lama.