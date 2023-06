Manolo Lama da las claves que ha querido dejar claras Messi en su entrevista

El Partidazo de COPE que dirige Juanma Castaño debatió este miércoles sobre la decisión de Leo Messi de jugar la próxima temporada en el conjunto norteamericano del Inter de Miami. El argentino lo confirmó en una entrevista conjunta, realizada en su domicilio de París, con los compañeros de Mundo Deportivo y Sport.

En esta entrevista conjunta, el exazulgrana reconoció sus ganas e ilusión por volver al Barcelona, pero no quería pasar por la misma situación en 2021 cuando cerró una etapa de más de 20 años en el conjunto azulgrana.





Leo Messi, nuevo jugador del Inter Miami: "No vuelvo al Barça, iré al Inter Miami" El astro argentino ha revelado en varios medios que firma con el equipo estadounidense. Messi llegará en las próximas horas a Miami para ser presentado. 07 jun 2023 - 21:00



Para Manolo Lama las claves de esta entrevista conjunta pasan por la desconfianza del astro argentino con el presidente Joan Laporta, tras lo que sucedió en agosto de 2021.

Después, según Lama, Messi todavía recuerda su salida por la puerta de atrás del Barcelona mientras añadía el último año del delantero en el PSG donde ha sido silbado en más de una ocasión en el Parque de los Príncipes por la afición local.

Por último, el periodista de COPE expuso un gesto de cara a la galería con el límite salarial y los problemas económicos por los que pasa la entidad azulgrana. "Mi presencia allí era fastidiar a otros para que la gente lo entienda; y para eso, yo no estoy", dijo Lama, tras la decisión del diez argentino de fichar por el Inter de Miami.





Messi, durante el partido ante el Clermont.EFE





El nombre de su amigo Xavi Hernández

El técnico azulgrana ha sido, con diferencia, uno de los que más ha insistido para que Messi regresará al Camp Nou este verano. El ex del PSG no lo mencionó en Sport y Mundo Deportivo, pero para Manolo Lama "sale muy mal parado en esta historia" porque no ha parado de decir que "la pelota está en su tejado, le quiero convencer, vales para este equipo..."

Momento en el que el colaborador de El Partidazo de COPE, David Sánchez, le recriminó en el Tiempo de Opinión ya que el entrenador culé "no ha podido ser más caballeroso con Messi".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"La herida es con Laporta"

El Barcelona trabajará con Jorge Messi para que Leo tenga un gran homenaje del barcelonismo. De hecho, otro de los colaboradores que opinó sobre el "no" de Messi al Barça fue Dani Senabre, quien subrayó el papel del presidente azulgrana, Joan Laporta, en las negociaciones para traer a Messi de vuelta a la Ciudad Condal.