el partidazo de cope
Este lunes, entrevista de Juanma Castaño a Joan Laporta, en El Partidazo de COPE
El candidato a la presidencia del Barcelona será entrevistado por Juanma Castaño en la semana de las elecciones.
Antonio Pérez del Castillo
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El próximo domingo se celebrarán las elecciones a la presidencia del Barcelona en las que Joan Laporta y Víctor Font pelearán por ser el nuevo presidente del club azulgrana. Y este lunes, Juanma Castaño entrevista a Laporta desde COPE Barcelona para hablar de sus opciones de revalidar el puesto y de toda la actualidad del club culé.
Joan Laporta hablará de las últimas declaraciones de Xavi Hernández en La Vanguardia, donde critica duramente al que fue su presidente y al que acusa de ser el culpable de que Messi no volviera en 2023.