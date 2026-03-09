COPE
Podcasts
El Partidazo de COPE
El Partidazo_Juanma_Castaño_imagen principal
El Partidazo de COPE

el partidazo de cope

Este lunes, entrevista de Juanma Castaño a Joan Laporta, en El Partidazo de COPE

El candidato a la presidencia del Barcelona será entrevistado por Juanma Castaño en la semana de las elecciones. 

Joan Laporta, en El Partidazo de COPE

Joan Laporta, en El Partidazo de COPE

Antonio Pérez del Castillo

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El próximo domingo se celebrarán las elecciones a la presidencia del Barcelona en las que Joan Laporta y Víctor Font pelearán por ser el nuevo presidente del club azulgrana. Y este lunes, Juanma Castaño entrevista a Laporta desde COPE Barcelona para hablar de sus opciones de revalidar el puesto y de toda la actualidad del club culé. 

Joan Laporta hablará de las últimas declaraciones de Xavi Hernández en La Vanguardia, donde critica duramente al que fue su presidente y al que acusa de ser el culpable de que Messi no volviera en 2023. 

LO MÁS ESCUCHADO EN EL PARTIDAZO

LO ÚLTIMO DEL PARTIDAZO

Tracking