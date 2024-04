Luis García desvela lo que hicieron "todos" y él no en el almuerzo con los Reyes por el Premio Cervantes

Don Felipe y Doña Letizia ofrecieron en el Palacio Real de Madrid el tradicional almuerzo con motivo de la ceremonia de entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes'. Allí estuvo nuestro Luis García, Premio Primavera de Novela 2024 por 'Loor', y en El Partidazo de COPE le desveló a Juanma Castaño los entresijos de este encuentro con los Reyes.

Este evento reúne a autoridades, académicos, editores, críticos, profesores, libreros y escritores. En esta ocasión el almuerzo es un homenaje al galardonado en la edición correspondiente al año 2023, que no es otro que el escritor español Luis Mateo Díez, que recibe el premio de 125.000 euros.

El Premio Cervantes rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que, como el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. Puede ser galardonado cualquier autor cuya obra literaria esté escrita totalmente, o en parte esencial, en castellano.

Entre las obras más destacadas de Luis Mateo Díez están “Las estaciones provinciales” (1982), “La fuente de la edad” (1986), “Las horas completas” (1990), “El expediente del náufrago” (1992), los relatos “Las lecciones de las cosas” (premio Miguel Delibes 2004), “Los ancianos siderales” de 2020 y “Mis delitos como animal de compañía” de 2022.

Luis García desvela lo que hicieron "todos"

Los candidatos al Premio pueden presentarlos las Academias de la Lengua Española, los autores premiados en anteriores convocatorias, las instituciones que, por su naturaleza, fines o contenidos, estén vinculadas a la literatura en lengua castellana. Este almuerzo con los Reyes es un momento muy especial.

"¿Podéis contar algo?", preguntaba Juanma Castaño a Luis García, "¿os dicen lo que pasa aquí, queda en Palacio?". "Yo creo que puedo contarlo todo", respondía el Premio Primavera de Novela 2024 por 'Loor', "y además no te quitan el móvil y puedes usarlo con normalidad".

Juanma Castaño también cuestionaba si "la gente se sacaba selfies con el Rey". "Sí", respondía Luis García, "eso es lo que más me sorprendió": "En la comida la gente se portaba normal, como ciudadanos civilizados. Y luego lo que sí que se hicieron es selfis con la Reina y con el Rey".

"¿Y tú no?", le preguntaban a Luis García: "Yo no, yo no fui allí a sacarme selfies con nadie. Yo fui a ver un poco que pasaba por allí y estar tranquilo en una esquina". "¿Y alguna confidencia?", preguntaba David Sánchez: "Bueno, si la hubo, conmigo no fue".

El almuerzo con los Reyes

Juanma Castaño le cuestionaba si "lo de Pedro Sánchez había pasado ya": "No, no, yo creo que eso fue después. Después, justo después de la comida. Estaban allí Almeida y Ayuso en la comida y estaba también el ministro Cultura. Y nada fue muy bien, O sea, súper, súper".

El Rey Felipe y la Reina Letizia a su llegada a la entrega del Premio 'Miguel de Cervantes' 2023 en el paraninfo de la Universidad de Alcalá

David Sánchez también quería saber el menú: "De primero eran como unas verduritas con cigalas, luego de segundo un rodaballo con una emulsión de vieiras y luego de postre un cremoso de avellana y todo con la vajilla y la cubertería y todo, todo con la vajilla y la cubertería real".