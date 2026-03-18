LIGA DE CAMPEONES
El Barcelona, pendiente de Joan y Eric García
El defensa de lesionó en la primera parte, mientras que el guardameta se retiró tocado en los minutos finales.
Agencia EFE
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El defensa del Barcelona Eric García, aquejado de molestias, fue sustituido por el uruguayo Ronald Araujo en el minuto 22 del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que se disputa en el Spotify Camp Nou.
El zaguero catalán reapareció como titular ante el Newcastle después de perderse los dos últimos encuentros de su equipo debido a unas molestias musculares.
Por otro lado, el portero del Barcelona Joan García, aquejado de una dolencia muscular en el gemelo izquierdo, ha sido sustituido por Wojciech Szczesny en el minuto 82 del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Campeones que el equipo azulgrana disputa contra el Newcastle.
El portero de Sallent se ha dejado caer en el césped del Spotify Camp Nou después de parar un disparo de un atacante del equipo inglés.
Ambos se someterán a pruebas este jueves, pero nuestra compañera Helena Condis ha podido saber que lo de Eric fue cambio por precaución, y en relación a Joan García hay tranquilidad y que se espera que no será nada grave.
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