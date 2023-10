Las dudas de Juanma Castaño con que La Cartuja siga siendo sede de la Selección: "No está bien"

El Estadio de La Cartuja de Sevilla, durante la celebración del partido de clasificación para la Eurocopa entre España y Escocia ha llevado a 45.623 espectadores. El estadio no se ha llenado, de hecho había un par de franjas en la grada que estaban bastante vacías y correspondían a invitaciones que tenía la Federación.

El caso es que La Cartuja se ha convertido en uno de los estadios referentes para la Federación Española de Fútbol: sirve como estadio neutral y tiene bastante aforo. A priori, son dos condiciones que suenan bien, pero Juanma Castaño dejó claro este jueves en El Partidazo de COPE su disconformidad con que siga siendo estadio habitual para los partidos de España: "Tengo muchas dudas sobre la sede de La Cartuja para la Selección Española".

Castaño enumeró una serie de circunstancias que le hacen dudar. ¿Qué tiene La Cartuja que hace que una ciudad como Sevilla, no llene el estadio? "Y Sevilla está a reventar", advertía Castaño, que presentó El Partidazo de esta noche desde la capital hispalense, donde "no cabe una persona más en las plazas y en las calles".

Aficionados escoceses en la grada de La Cartuja durante el España - Escocia. CORDONPRESS

Su conclusión: "Igual hay que planteárselo..."

Manolo Lama, el contrapunto

Pese a que La Cartuja no es un estadio que levante pasiones entre el equipo de comentaristas de El Partidazo de COPE, la nota discordante la puso Manolo Lama, que defendió la entrada para el partido de este jueves: "no es muy fácil llevar a 45.000 tíos a un partido de fútbol hoy en día. Yo quiero ver si hubiera habido más gente en el Pizjuán o en el Villamarín".

Víctor Fernández comentó, con su particular sentido del humor, que La Cartuja es lo más parecido a "un campo de concentración, al que te mandan allí donde hay gente que ni vuelve. Mañana habrá gente perdida..." y recordó que "el aficionado del Sevilla y del Betis no quiere ir allí". De hecho, la única vez que se propuso que el Sevilla y el Betis lo compartieran, la cosa no salió nada bien.

La Cartuja, ¿estadio Mundialista para 2030?

El caso es que el estadio de La Cartuja dio este jueves otro paso para reafirmarse como uno de las serios aspirantes a ser sede del Mundial de fútbol de 2030, después de que hace unas semanas se anunciara que se disputará en España, Portugal y Marruecos y que los primeros encuentros tendrán lugar en Uruguay, Argentina y Paraguay.



Este recinto deportivo, inaugurado en mayo de 1999 para los Mundiales de atletismo que se disputaron en Sevilla en ese verano y también como instalación estrella de la aspiración olímpica que tuvo la ciudad para los Juegos de 2004 y 2008, ya se ha ganado un nombre internacional en el deporte en general y particularmente en el fútbol, como lo mostró en esta noche calurosa al acoger un vibrante España-Escocia de clasificación para la Eurocopa 2024 que se llevaron los locales por 2-0.



La Cartuja ha sido la casa de la Roja ya en once ocasiones después de que en ese mayo de 1999 debutara con el partido de jugó ante Croacia, con victoria por 3-1 de la selección nacional en el que era su trigésima novena comparecencia en la capital andaluza.