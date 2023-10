España, Portugal y Marruecos organizarán el Mundial 2030

Bombazo en el mundo del fútbol. España volverá a vivir un Mundial 48 años después. La candidatura ibérica presentada por España y Portugal a la que se añadió posteriormente a Marruecos será la encargada de organizar la Copa del Mundo de 2030, que por ser la del centenario tendrá un inicio especial en el lugar en el que todo comenzó.



La bomba saltaba este mediodia y era el el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez el que la lanzaba. Este había asegurado en su cuenta oficial de Twitter que el Mundial 2030, arrancaría en Argentina, Uruguay y Paraguay. El campeonato al que optaban estos tres países y Chile en una candidatura sudamericana, que competía con la de España-Portugal-Marruecos, comenzará en Sudamerica, donde en 1930 se jugó el primer campeonato y luego dará el salto a Europa y África.

En 2030 se cumplirá el centenario de un torneo que arrancó precisamente en 1930 en Uruguay y cuya final disputaron la selección charrúa y la albiceleste. Chile que en un primer momento iba incluido en la candidatura de estos tres países sudamericanos no aparece en los planes.

FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

