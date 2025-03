¿Va a jugar Mbappé contra el Atlético en el Metropolitano? Miguel Ángel Díaz da la clave sobre su posible lesión

Atlético de Madrid y Real Madrid se jugarán este miércoles el pase a los octavos de final de la Champions League después de la victoria del equipo blanco 2-1 hace una semana. Los goles de Rodrygo y Brahim dieron una mínima ventaja para este encuentro que se disputará en el Metropolitano a partir de las 21:00 horas.

Ancelotti está teniendo serios problemas esta temporada por las lesiones que está sufriendo la plantilla. El técnico italiano no puede contar con Dani Carvajal y Eder Militao, bajas de larga duración. En el último mes, Fede Valverde se ha perdido varios partidos por los problemas físicos que sufre desde el encuentro ante Osasuna, en el que se produjo una rotura fibrilar y que es una pieza clave para Carletto para cubrir el lateral derecho.

EFE Carlo Ancelotti, en rueda de prensa

Pero para el partido ante el Atlético de Madrid, el conjunto blanco puede tener la baja más importante que podría tener: Kylian Mbappé. El francés ha completado la sesión con trabajo en solitario, primero en el gimnasio, y después, sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas; y Miguel Ángel Díaz informó en Tiempo de Juego que sufre una sobrecarga después de un golpe recibido en el partido del domingo pasado ante el Rayo Vallecano.

El Real Madrid le realizará a Mbappé unas pruebas médicas este miércoles por la mañana y, según cómo se encuentre, decidirá si entra o no en una lista de convocados que se ha retrasado hasta mañana debido a este contratiempo. Mbappé se perdió el encuentro de Copa del Rey ante la Real Sociedad por debido a un dolor dental que sufrió el jugador. El francés, aunque marcó ante el Rayo Vallecano el primer gol de su equipo, lleva un par de partidos sin destacar. Después de marcarle un 'hat-trick' al Manchester City en los dieciseisavos de la Champions en el Bernabéu y cuando parecía que ya íbamos a ver al mejor Mbappé de la temporada tras la mala racha del comienzo de la temporada, ha dejado muchas dudas en la derrota ante el Betis, en la ida de los octavos ante el Atlético y en el encuentro ante el Rayo, en el que volvió a ser sustituido antes del final y se le pudo ver muy enfadado en el banquillo.

EFE Kylian Mbappé junto a Modric en un entrenamiento del Real Madrid.

¿podrá jugar mbappé en el metropolitano?

Kylian Mbappé es seria duda para el partido ante el Atlético de Madrid y Miguel Ángel Díaz contó en El Partidazo de COPE lo que sucederá este miércoles para poder saber si el francés podrá estar o no en el Metropolitano: "Kylian no pisó el césped y nos decían que estaba previsto que trabajara en el gimnasio, que luego iba a saltar al césped. Eso ha sucedido, pero lo que podemos decir hasta ahora es que es duda para el partido de mañana. Tal es así que se ha retrasado la convocatoria, el equipo está concentrado y todavía no hay convocatoria oficial. Mañana a primera hora va a ser sometido a unas pruebas sobre el césped, a ver qué sensaciones tiene en el tobillo. Sufrió una entrada en el partido ante el Rayo, me dicen que también va a haber alguna prueba médica de última hora y se va a tomar la decisión. Así que hasta mañana no podremos saber. No está descartado, pero tampoco está asegurada la presencia de Mbappé sobre el césped, así que habrá que esperar unas horas más para saber si mañana inicia o no el partido".